Apple'ın Piyasa Değeri Bir Kez Daha 1 Trilyon Doları Aştı

Daha önce bir trilyon piyasa değerini aşan ilk şirket olarak tarihe geçen Apple, dün bir kez daha bu önemli eşiği aşmayı başardı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bir kez daha 1 trilyon dolar piyasaya değerini aşmaya başardı. Cupertino merkezli şirketin hisseleri dünya işlem saatleri sırasında %6’lık bir artış yaşayarak 212,68 dolara yükseldi ve şirketin toplam değeri 1 trilyon doları aşmış oldu.

Yine de bu durumun Apple’ı dünyanın en değerli şirketi haline getirdiğini söyleyemeyiz. Zira Apple hisseleri günü %4,91 artışla tamamladı. Bu da şirketin günü 969 milyar dolarlık değerle kapatmasına neden oldu. Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft ise günü 980 milyar dolar piyasa değeri ile kapatarak en değerli şirket unvanını sürdürdü.

Apple’ın hisselerindeki bu sert dalgalanmalar, iPhone satışlarının durumu ile doğrudan bağlantılı. Şirket, kendine yeni gelir kaynakları oluşturmaya çalışsa da yatırımcılar genel olarak iPhone satışlarını referans alıyor. Microsoft ürün ve hizmetleri için durum daha stabil olduğundan şirket hisselerinde ani dalgalanmalar yaşanmıyor.