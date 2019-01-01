Apple, Premium Akıllı Telefon Pazarının %47'sine Sahip

Yeni bir araştırma raporuna göre tüketiciler, premium akıllı telefonlara eskisine göre daha fazla ilgi duyuyor. Bununla birlikte Apple, premium segmentin neredeyse yarısını elinde tutmaya devam ediyor.

Yeni yıla girmemizle birlikte 2018 yılına ait yıl sonu verileri de bir bir gelmeye başladı. Bir pazar araştırma şirketi olan Counterpoint Technology Market Research’e göre global akıllı telefon pazarı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde %5’lik küçülme gösterdi. Buna karşın premium akıllı telefon pazarında %19’luk artış söz konusu oldu.

Premium akıllı telefon segmentine baktığımızda Apple, %47’lik pazar payı ile açık ara lider konumda bulunuyor. Samsung, %22’lik pazar payı ile ikinci sıradaki yerini alıyor. Huawei, yükselişine rağmen %12 pazar payında kalmış durumda. Oppo ve Vivo, %5’e pazar payı ile iyi bir yıl geçirdiler. Xiaomi ise %3 ile premium segmentinde beklentinin altında kaldı.

400-600 Dolar değerindeki akıllı telefonlar baz alındığında Samsung, %25 ile pazar lideri oldu. Apple, %21 ile ikinci sırada bulunuyor. Huawei ise %17’lik pay ile bu nokta rakiplerine çok daha yakın duruyor. Ancak 600-800 Dolar değerindeki akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ise %61 ile Apple, %21 ile de Samsung, segmenti adeta domine ediyorlar.

Fiyatı 800 Doların üzerinde olan akıllı telefonlara baktığımızda ise Apple’ın bariz bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. %79’luk pazar payına sahip olan şirket, akıllı telefona hatırı sayılır bir miktar ödemek isteyen tüketicilerin ilk tercihiymiş gibi görünüyor. Yine de Samsung’un premium segmentte pazar payını büyüttüğünü unutmamak gerekiyor.