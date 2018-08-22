Apple’ın Shazam’ı Alabilmesi İçin Gereken İzinler Tamamlandı

Apple, geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana Shazam’ı satın almaya çalışıyor. Ancak gerekli izinlerin alınamaması süreci yavaşlatıyordu. Şimdi ise istenen oldu ve Avrupa Birliği anlaşmaya onay verdi.

Apple’ın Shazam’ı satın almak istemesi ile ilgili uzun bir süre araştırma yapan Avrupa Birliği Komisyonu, sonunda satın alım işlemlerinin gerçekleşebileceğini onayladı. Konu hakkında endişe duyan ve anlaşmayı derinlemesine inceleyen Komisyonu’nun bu kararı, işlemleri şimdiden sonra çok daha hızlandıracaktır.

Sektörlerinde en etkili iki firma olan Apple ve Shazam’ın tek çatı altında birleşecek olması ise birçok kişi tarafından oldukça yararlı olarak görülüyor. Soruşturma kapsamında mevcut müşterilerin durumunu inceleyen Avrupa Birliği Komisyonu, aynı zamanda müzik piyasasının da anlaşmadan zarar görüp görmeyeceğini derinlemesine araştırdı.

Yapılan tüm analizler sonucunda, ortada rekabete aykırı bir durum olmadığını gören Komisyon, herhangi bir yanlış olmadığı için anlaşmayı onayladı. Bu noktadan sonra akıllara takılan en önemli soru, Spotify ve Apple Müzik’in bu durumdan nasıl etkileneceği. Fakat bu sorunun cevap bulması, muhtemelen Apple-Shazam iş birliğinin hayata geçmesi sonucu olacaktır. Shazam, normalde Spotify ile entegre bir şekilde çalışabiliyor.