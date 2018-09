Apple’ın Ucuz Batarya Değişim Programı Aralık Ayında Bitiyor

Geçtiğimiz yıl Apple’ın bazı eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleriyle yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Firma bunu bataryaların eskimesine dayandırmıştı. Tepkiler artınca ucuza batarya değişim programı başlatan Apple’ın kampanyası 31 Aralık 2018 itibariyle sona eriyor.

iPhone 6 ve daha yeni bir model kullanıyorsanız, Apple, tarihinin en büyük müşteri mağduriyetini bir süredir indirimli fiyatlarla gideriyordu. Bunun nedeni, geçtiğimiz yıl bağımsız bir geliştiricinin Apple’ın yeni güncellemelerde eski telefonları yavaşlattığını anlamasıydı. Apple bu olayı kabul etti, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yazılım güncellemeleriyle telefonları yavaşlatma nedeni olarak Apple, cihazların eskiyen bataryalarını hedef gösterdi. Eğer eski cihazlarda yeni iOS sürümleri tem kapasiteli olarak çalıştırılırsa, yani cihazlar yavaşlatılmazsa ani kapanma veya kullanım dışı kalma gibi durumlar meydana geliyordu (Bu noktada Apple’ın neden eski cihazlara özel yazılım güncellemesi sunmadığı konusu tartışılır).

Tepkiler artınca Apple, çareyi bütün dünyadaki servislerinde yavaşlatılan cihazlara sahip kullanıcıların bataryalarını ucuza değiştirmekte buldu. ABD’de 79 dolar olarak fiyatladırılan iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X garanti dışı batarya değişim ücretleri 29 dolara düşürüldü.

Bu fiyatlar ülkemize önce 139 TL olarak yansısa da geçtiğimiz aylarda Türkiye fiyatlarına zam çeken Apple, indirimli hizmeti 149 TL’den sunmaya devam etti. Doğrudan dolar kurunu hesaba katacak olursak, fiyatın yine de uygun olduğunu görüyoruz.

Apple, bu kampanyayı 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren sonlandırıyor. Ardından uygulanacak fiyatlandırma ise her iPhone modeline göre değişecek. Eğer söz konusu modellerden birisine sahipseniz, Apple yetkili servislerinden birisine giderek 31 Aralık tarihine kadar bataryanızı 149 TL’ye değiştirebilirsiniz.