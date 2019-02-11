Apple'ın Unuttuğu AirPower, Bu Bahar Piyasaya Çıkıyor

Apple'ın kablosuz şarj istasyonu AirPower'ın geliştirme süreciyle ilgili bilgilere sahip olan bir kaynak, cihazın tamamlandığını ve Apple'ın cihazı piyasaya sürmeye hazır olduğunu söyledi.

MySmartPrice'ın bir kaynağı göstererek belirttiği üzere Apple'ın kablosuz şarj istasyonu AirPower, daha önce mevzusu geçmemiş birkaç yeni yetenekle birlikte önümüzdeki bahar piyasaya çıkacak gibi görünüyor.

Kaynak, bu gizemli "yeteneklerin" çalışabilmesi için iOS 13'ün kurulu olmasının gerekliliği konusunda herhangi bir şey söylememişken, fiyatının yaklaşık 150 dolar olacağını da belirtiyor. Hatırlayacak olursak Apple, AirPower'ı Eylül 2017'de -iPhone X ile birlikte- duyurmuş fakat daha sonra cihaz bir anda ortadan kaybolmuştu.

8-7-7 bobin yapılandırması nedeniyle başlangıçta beklenenden bir miktar daha kalın olacak olan AirPower, yakında satışa çıkacağı için şu anda reklamları da çekim aşamasında. Apple'ın kablosuz şarj destekleyen tüm cihazlarıyla çalışacak olan cihazda aynı anda bir iPhone, bir Apple Watch ve bir de AirPods olmak üzere üç cihazı şarj edebileceksiniz.

AirPower Qi kablosuz şarj standardına dayanıyor olduğundan çoklu şarj desteği resmi olarak sunulmuyor olsa da Apple, bunu gelecekteki Qi standartlarına ekleyebilmek için çalışmaya devam edecek.