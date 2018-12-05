Apple, yeni nesil USB-C Lightning şarj kabloları beklenenden daha erken duyurabilir.

Bataryalar üzerine uzmanlaşmış Çin merkezli ChargerLAB; Apple'ın 6 hafta içerisinde, USB-C-Lightning şarj kablolarını üretmek için gereken malzemelerin sevkiyatını gerçekleştireceğini açıkladı. Daha önce ortaya çıkan söylentiler ise yeni nesil USB-C-Lightning şarj kablolarının 2019'un ilk yarısından önce gelmeyeceğine yönelikti.

Önümüzdeki haftalarda standart Lightning kablolarının fiyatları düşmeye başlayacakken, 3. parti üreticilerin USB-C-Lightning (bir uç USB-C bir uç ise Lightning) kablolarının üretiminde ve satışında oldukça büyük bir yükselme meydana gelecek. Bu yöntem cihazlarını (iPhone'larını) daha hızlı şarj etmek isteyenlerin, Apple'ın büyük adaptörlerini kullanmalarına olanak tanıyacak.

Başlangıçta USB-C-Lightning şarj kablosu fiyatlarının pahalı olacağı ancak ilerleyen zamanlarda fiyatların, normal şarj kablolarının düzeylerine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Kullanıcıların ise USB-C-Lightning şarj kablolarını, Apple'dan önce çıkaracak olan 3. parti şirketlerden temin etmeleri bekleniyor.