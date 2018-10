Apple'ın Pixel 3'ten Çalması Gereken 5 Özellik

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 3, sahip olduğu bazı özelliklerle tüketicileri adeta mest ediyor. İşte Apple'ın Pixel 3'lerden çalması gereken 5 özellik.

Apple’ın iyi akıllı telefonlar ürettiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Fakat Apple, iyi işlet üreten tek şirket değil. Google, Samsung, Huawei gibi şirketler de akıllı telefonlarında sundukları bazı özelliklerle diğer rakiplerinden ayrılıyorlar.

Bir üreticinin, başka bir üretici tarafından geliştirilen özelliği kendi telefonuna eklemesi hukuki ve etik açıdan sorun yaratabilir. Ancak biz tüketiciler açısından hiçbir sorun yok. Zaten beğendiğimiz bir telefon istediğimiz bir özelliğe kavuşuyor, neden sorun olsun ki.

Bu nedenle Apple’ın, Google’ın son amiral gemisi olan Pixel 3’ten hangi özellikleri ‘çalabileceğini’ inceleyebiliriz. Çalmak ifadesi biraz sert gibi dursa da sonuç bizi memnun edecekse bizim için sorun yok.

İşte Apple’ın Pixel 3’lerden çalabileceği 5 özellik;

1- Pixel Standı

Pixel Standı, sıradan bir kablosuz şarj standından çok daha fazlasıdır. Pixel Standı sayesinde Pixel 3 bir gece saatine, elektronik fotoğraf çerçevesine ve sanal asistana dönüştürülebilir. Apple’ın AirPower fiyaskosunu da düşünürsek şirketin böyle bir aksesuar tanıtmaya kesinlikle ihtiyacı bulunuyor.

2- Grup Selfie

Apple, tanıttığı her modelde ön kamerayı biraz daha geliştiriyor ve yeni özellikler ekliyor. Ancak Apple’ın gerçekleştirdiği tüm geliştirmeler ve özellikler tekli selfie çekimleri için geçerli. iPhone’lar hala, rakiplerine göre son derece sınırlı kadraj ile selfie çekiyorlar. Pixel 3 ise çift ön kamerası ile 120 derecelik bir çekim açısı sunuyor. Böylece oldukça kalabalık bir grup ile selfie çekebiliyorsunuz.

3- Always on Display

Evet, bu özellik ilk kez Pixel 3’ler ile karşımıza çıkmadı. Ancak artık yalnızca Samsung değil, diğer şirketler de Always on Display’in önemini kavramaya ve kullanıcılara sunmaya başlamış durumdalar. Apple’ın da iki yıldır OLED ekranlı telefonlar piyasaya sürdüğünü düşünürsek basit bir yazılım güncellemesi ile Always on Display özelliğini Apple kullanıcıları ile buluşturabileceğini söyleyebiliriz.

4- Gece Görüş

Google, Pixel 3’lerle birlikte Gece Görüş özelliğini de tanıttı. Bu özellik, Pixel 3’ün düşük ışıkta daha canlı, parlak ve renkli fotoğraflar çekebilmesini sağlıyordu. Apple, kamera konusunda önemli iyileştirmeler gerçekleştirse de düşük ışık performansında hala rakiplerinin arkasında bulunuyor.

5- Arama Ekranı

Google, Pixel 3’ün gelişmiş arama ekranı ile kullanıcılara gerçek zamanlı olarak konuşmanın bir dökümünü sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, daha sonradan aramayı spam olarak işaretleyebiliyor ya da yoksayabiliyorlar. Özelliğin ne kadar işlevsel olduğunu düşünürsek Apple’ın böyle bir özellik ile kullanıcıları kesinlikle memnun edeceğini söyleyebiliriz.