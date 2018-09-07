Yeni iPhone'ların Tanıtacağı Etkinlikte Göreceğimiz 5 Şey

Geçtiğimiz ay, 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olan Apple, 12 Eylül’de yeni iPhone modellerini tanıtacağı bir lansman düzenleyecek. Firmanın 3 yeni iPhone dışında akıllı saat, AirPods, hem telefon hem de bilgisayarları için önemli yazılım güncellemeleri sunmasını bekliyoruz. Bir de mükemmel bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Apple geçtiğimiz yıl açılışını yaptığı yeni ofisinin merkezinde yer alan Steve Jobs Salonu’nda, tam 1 yıl aradan sonra yeni iPhone modelleriyle karşımıza çıkacak. Yeni telefonlar, Apple’ın bir süredir uygulamadığı S takılı seriye geri dönüşü simgelerken, ilk kez 3 farklı iPhone modelini bir arada göreceğiz.

Ayrıca firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı saati, yeni nesil kablosuz kulaklıkları ve yazılım güncellemeleri de bu etkinlikle birlikte gün yüzüne çıkacak. Şimdi hepsine yakından bakıyoruz.

1. Üç yeni iPhone:

Son 6 ayı aşkın süredir Apple’ın üç iPhone modelini aynı anda tanıtacağına dair haberler ortalıkta dolaşıyordu. Sırasıyla iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XI (ya da iPhone 9) adını alacak bu modellerden ilk ikisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’un yenilenmiş sürümü olacak. Ayrıca iPhone Xl (11) olarak adlandırılacağı söylenen modelin adı %100 oranında net olmasa da diğer iki modele göre daha ucuz olacak, çünkü tek kameraya ve LCD ekrana sahip. Diğer iki modelde OLED ekran varken, gelişmiş çift kamera bulunacak.

Tasarım değişikliği açısından çok önemli farklılıklar görmeyi beklemediğimiz yeni iPhone modelleri, Apple’ın cihazları performans açısından yenilediği S takılı modelleri gibi olacak. Daha önce iPhone 6 ve iPhone 6 Plus tanıtıldıktan 1 yıl sonra iPhone 6s ve 6s Plus tanıtılmıştı. Tasarımlar sabit kalıp, cihazların işlem gücü arttırılmıştı.

2. Apple Watch Series 4:

Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone X ile birlikte Apple Watch Series 3’ü de tanıtmıştı. Bu saat, harici olarak hücresel veriye bağlı kalan, yani telefon yanınızda olmasa da ona ulaşıp, aramalara yanıt vereceğiniz teknolojiye sahipti. Bu kez Apple, 2015 yılından bu yana büyütmediği ekranını da büyütecek.

Apple Watch Series 4'ün sızdırılmış görüntüleri, Apple'ın daha önceki versiyonlara kıyasla daha ince bir gövdeye sahip saat tasarladığını gösteriyor. Saatin işletim sistemi, bu yıl gerçekleştirilen WWDC 18’de tanıtılan watchOS 5 olacak.

3. Yeni AirPower, AirPods ve diğer aksesuarlar:

Kablosuz şarj teknolojisine beklediğimizden daha geç giriş yapan Apple, yeni kablosuz şarj istasyonu AirPower’la karşımıza çıkacak. Aynı anda bir ya da iki telefon, Apple Watch ve AirPods’u şarj etmesini beklediğimiz cihazda, şarj hızı geliştirmeleri olabilir.

AirPodslar iki yaşını doldurdu. Yeni bir AirPods setiyle Apple, tahmin edebileceğimizden daha fazlasını sunabilir. Kablosuz şarj desteği ise bunlardan birisi. Ayrıca sezgisel sensörlerle ölçüm yaptığı sağlık değerleri çeşidinde artış yaşanabilir.

Apple’ın iPhone kutularında standart olarak sunduğu 5W USB şarj aleti, artık yerini 19W USB-C hızlı şarj aletiyle değiştirecek. Standart olan Lightning girişinin kullanılması bekleniyor.

4. iOS 12, ertelenen MacOS Mojave ve önemli yazılım güncelleştirmeleri:

Apple WWDC 18’de MacOS Mojave sürümünü tanıtmadı. Normalde iPhone lansmanlarında tanıtılmayan yazılımlar, bu sene ilk defa eş zamanlı olarak sunulacaklar. Ayrıca iOS 12, tvOS, watchOS ve MacOS için ileriye yönelik güncelleme tarihlerini de öğreneceğiz.

iOS 12, eski iPhone modellerini hızlandırmaya yönelik önemli bir güncelleme olabilir. Zira Apple yıl içerisinde tarihinin en büyük skandalına imza atarak eski modelleri yavaşlattığını, bu şekilde batarya kaynaklı sorunları engellediğini söylemişti. Firma bu işe yazılımsal bir çözüm sunabilir.

5. Asıl bomba: Çerçevesiz iPad Pro ya da yeni MacBook Air desek?

Apple’in Eylül aylarında gerçekleştirdiği bu etkinliklerdeki son dakika sürprizleri her zaman çok konuşuldular. Firmanın yıl boyunca bir iPad Pro modeli ile karşımıza çıkmamış olması herkesi beklentiye soktu. iPhone X geçtiğimiz yıl göründüğünden beri çentikli ekrana sahip çerçevesiz bir iPad Pro konuşulur oldu.

Ayırca bilgisayar serisini bir süredir güncellemeyen firma, karşımıza MacBook Air ve Mac Mini ile de gelebilir. Tim Cook’un sahneye çıkışını, tüm detayları anbean size aktarmak için takipte olacağız. Detayları kaçırmamak için alarmlarınızı 12 Eylül akşam saatlerine kurun. Biz buradayız, bekleriz :)