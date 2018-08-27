Apple'ın Yeni iPhone Modelleri Hakkındaki Tüm Detaylar

Bloomberg, Apple’ın önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz 3 yeni iPhone modeline değindiği bir haber yayınladı. Sunulan detaylar arasında firmanın gelişmiş bir iPad ve büyük ekranlı bir Apple Watch da bulunuyor. Elimizdeki tüm bilgileri ve yeni gelişmeleri sizin için derledik.

Apple, kısa bir süre önce Türkiye pazarında yaptığı zamlarla gündem yarattı. Ardından ABD ile gelişen ticari savaş ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple ürünlerine iPhone üzerinden boykot çağrısında bulundu. İlk iPhone’un çıkışından bu yana Apple’a yakşlaşık 7 milyar dolar para harcayan Türkiye, Apple’ın hala güvendiği pazarlardan birisi.

Tüm bunlar haricinde ülkemizde hiç iPhone satılmasa bile, firmanın ürettiği her teknolojiyi yakından takip etmek gerekiyor. Apple, sektörel anlamda trendleri nasıl belirlediğini geçen yıl 12 Eylül’de tanıttığı iPhone X ile birlikte kanıtladı. iPhone X’dan sonra Samsung hariç neredeyse bütün üreticiler, çentikli ekran tasarımını benimsediler. Bu nedenle firmanın bu sene yine 12 Eylül'de tanıtmasını beklediğimiz iPhone modelleri, iPad ve Apple Watch’ı takip etmekte fayda var. Bu ürünler, yakın zamanda gelişmesi beklenen yerli firmalar için de rehber niteliğinde olacaktır.

Bloomberg, Apple’ın henüz resmi olmamakla birlikte 12 Eylül 2018’de 3 yeni iPhone, geliştirilmiş bir iPad ve büyük ekranlı bir saat tanıtacağını belirtti. Tarih ve yeni iPhone modelleri daha önce de sızıntılarla netlik kazanmıştı. Bloomberg ise 6.5 inçlik en büyük iPhone modelinin “iPhone X Plus” şeklinde isimlendirilmeyeceğini, firmanın Plus serisine son verdiğini açıkladı.

Apple’ın 2018’i bir nevi “S” yılı olarak gördüğü söyleniyor. Yani firma, geçtiğimiz yıl çıkarttığı ürünlerin hepsinin bir üst versiyonunu çıkartmaya hazırlanıyor. 3 yeni iPhone modelinin hepsi çentikli ekrana sahip olacaklar. Fiyat beklentileri açısından konuya yaklaşacak olursak, 5.8 inçlik ilk iPhone X’a kıyasla daha ucuz olması beklenen 6.1 inçlik daha büyük ekranlı, ancak LCD panelli ve tek kameralı iPhone X sürümü ilk göze çarpan detay.

6.1 inçlik iPhone’un ardından, doğrudan ilk iPhone X’un varisi olacak aynı ekran ölçülerine sahip 5.8 inçlik “iPhone Xs” göreceğiz. Bu cihazın en büyük farkı, ilk kez kullanılacak olan A12 işlemcisi olacak. Bu işlemci 3 yeni iPhone modelinde de bulunacak. Son iPhone modeli ise 6.5 inç ekrana sahip olan büyük boyuttaki iPhone X olacak. Bu model şimdiye kadar iPhone X Plus olarak anılsa da Bloomberg’e göre firma “Plus” takısı yerine başka bir şey tercih edecek. O isim ise henüz net değil.

Apple, iddialara göre küresel akıllı telefon pazarındaki yavaşlayan büyümesini telafi etmek için, daha çok model ve daha yüksek ortalama fiyatla karşımıza çıkacak. Merkez olan yeni 5.8 inçlik iPhone Xs modelinin yeniden 1000 dolar şeklinde etiketlendirileceği söyleniyor. Bu beklentiden hareketle LCD ekranlı ucuz iPhone X 799 ila 899 dolar arasında olacakken, 6.5 inçlik iPhone X Plus(!), 1100 doların üzerinde olabilir. Bu arada LCD ekranlı nispeten ucuz iPhone hariç diğer iki modelde Apple, ilk defa çift SIM kart desteği sunacak.

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6.1 inçlik iPhone, firmanın en renkli telefonu olabilir. Diğer modellerden farklı olarak, çelik yerine alüminyum kullanılan bir kasada gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renklerini görebiliriz.

6.5 inçlik iPhone’un büyük ekranı, Apple’ın normalde yan ekranda kullanım fırsatı sunmadığı uygulamaları, yan ekranda da kullanma avantajı verecek.

İsimlendirme konusunda bir diğer iddia ise Plus olarak adlandırılması düşünülmeyen cihazın doğrudan iPhone Xs olarak adlandırılacak olması. Bu durumda 5.8 inç olarak gelecek standart iPhone, yeni iPhone X olarak adlandırılabilir.

Apple’ın 12 Eylül’de düzenlenmesi beklenen lansmanda yenilenmiş Air Pods kulaklıkları, kasa boyutu değişmeyen ancak ekranı daha büyük olan bir Apple Watch, yenilenmiş kablosuz şarj pedi AirPower kiti, Face ID’ye sahip üst düzey bir iPad de var.

Her zaman olduğu gibi bu bilgiler resmi bir açıklama olmadığı için kesin değil, tanıtım tarihleri çok yakın olduğu için yüksek doğruluk payları var.

Şimdilik arkamıza kurulup, Apple’ın yapacağı ilk resmi açıklamaları bekliyoruz. O vakte kadar sizin için son gelişmeleri aktarmak adına burada olacağız, takipte kalın.