'Kestirmeler' Uygulamasını En İşlevsel Kullanmanın Yolları

Apple, iOS 12 sürümünde, iPhone cihazlarla ilgili önemli bazı adımlar attı.

iOS 12 sürümü ile artık iPhone kullanıcıları, cihazda sık sık yaptıkları bazı şeyleri 'Kısayollar' adlı uygulamada bulabiliyor. Yani Apple, bu uygulama ile hayatı kolaylaştırmanın yeni ve yararlı bir yolunu tanıttı diyebiliriz. Günlük görevleri programlaştırmak dışında, kısayollar ile yeni bir takım şeyler de yapabilmektesiniz.

Kısayollar, Apple'ın daha önce kullandığı 'Workflow' uygulamasının değiştirilmiş hali. Apple bu uygulamayı Mart 2017 tarihinde satın alarak, kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Uygulama kısaca bazı işleri otomatik olarak yapmaya olanak sağlıyordu. Mesela verilen komutlar ile düzenli periyotlarda fotoğraf rulonuzda bulunan ekran görüntülerini silmek gibi. Bunları sık sık yapmak yerine bu uygulamada planlayıp, cihazın kendisinin otomatik olarak halletmesini sağlıyordunuz.

Kısayollar uygulaması, artık Siri ile de daha entegre. Siri'yi daha güçlü ve kullanışlı bir hale de getirmekte. Apple'ın kısayollar uygulaması, diğer pek çok Apple uygulamasının aksine basit bir görünüşe sahip değil. Eğer bu tür uygulamaları daha önce kullanmadıysanız veya ilgili değilseniz, ilk açılışta gözünüzü bir miktar korkutabilir.

Nasıl kullanabilirim?

Sizlere başlangıç için birkaç ufak detay vereceğiz. Bu sayede siz de bu uygulamayı öğrenirken, bazı adımları daha rahat yapabilecek ve uygulayabileceksiniz.

Öncelikle cihaza uygulamayı indirmek için App Store'a giriş yapın. Burada 'Shortcuts' ya da 'Kısayollar' olarak uygulamayı aratmanız gerekmekte. Uygulamayı bulduktan sonra yükleyin. Uygulama ilk açıldığı zaman kitaplığınız boş bir halde sizleri bekliyor olacaktır. Kitaplığınıza ekleme yapmak için galeri kısmına dokunuş yapabilirsiniz. Bazı kısayollar için, diğer uygulamalarla ek erişim gereklidir. Ayrıca tam uyumlu çalışması için gerekli izinlerin sağlanması gerekir.

Denemek için bazı hazır kısayollar

Kullanmaktan zevk alabileceğiniz pek çok hazır kısayol var. Bunlardan bir tanesi 'DND Before I Leave' yani 'Ayrılmadan Önce Rahatsız Etme'. Bu özelliğin nasıl çalıştığı hakkında bilgi verirsek, belirlenmiş olan konumdan ayrılmadığınız süre içerisinde cihazınız rahatsız etme modunda bulunur. Arama ve mesajlar size bildirilmez. Belirlenen konumdan ayrıldıktan sonra bu özellik devreden kalkar. Rahatsız edilmemeniz gereken toplantı zamanları için gayet güzel bir özellik, değil mi?

Dediğimiz gibi, pek çok hazır kısayol bulunuyor. Bunların hepsi pratik ve oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Ancak pek çok uygulama, yukarıda da bahsettiğimiz gibi başka uygulamalar ile etkileşimli çalışır. Bunlar hem üçüncü parti hem de sistemin kendi içindeki uygulamalar için geçerli. O yüzden, bazı kısayolların tam uyumlu çalışabilmesi için hem Apple servis ve uygulamaları ile hem de üçüncü parti uygulamalar ile gerekli izinleri ve erişimleri ayarladığınızdan emin olun.

Üçüncü parti uygulamalar

Kısayollar, henüz belirli bazı üçüncü parti uygulamalar ile çalışıyor. Bu nedenle eğer Safari yerine Chrome, Apple Haritalar yerine Google Haritalar, Apple Takvim yerine Google Takvim uygulamalarını seven ve bunları kullanan biriyseniz, şimdilik Apple ekosistemine bağlı kalmak zorundasınız. Apple, bu uygulama için gerekli destekleri sağladı. Şimdilik beklemeniz gereken şey, uygulama geliştiricilerinin destek sağlamalarını beklemek.

Ayrıca üçüncü parti uygulamalar veya yerel ana uygulamalarla da Siri'nin bağı artık çok daha kuvvetli.