  • Apple'ın Kılıfları Tuş Hissiyatını Nasıl Verecek?

Apple'ın Yeni iPhone Kılıfları Tuş Basma Hissiyatını Nasıl Verecek?

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Patent girdilerinde keşfedilen detay, Apple'ın kılıflarında bir çeşit mıknatıs çözümü kullandığını gözler önüne seriyor.

Elektronik cihazların özellikleri, kullanıcılara söylenenleri verebilmek ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye taşıyabilmek için, belirli standartlar çevresinde tasarlandı. Elektronik cihazların gelişen teknolojinin de etkisiyle fiyatlarının artması ise kullanıcıların bu cihazlara daha fazla önem göstermelerine ve bu da kılıf gibi koruma malzemelerinin kullanımının yaygınlaşmasına yol açtı.
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Cihazlarla birleştirilen koruma aksesuarları, sahip oldukları görünüm ile cihaza ayrı bir hava katabilir ve aynı zamanda sahip oldukları ek işlevler ile cihaza ek avantajlar kazandırabilir hale geldi. Bununla birlikte aksesuarlar, aygıtın çalışmasını değiştirebileceği gibi kullanıcı deneyimini üst düzeylere taşıyabilir veyahut temelli değiştirebilir.

California, ABD merkezli teknoloji devi Apple ise patent başvurusuyla ortaya çıktığı üzere kılıflarının düğmelerinde oldukça zekice bir yöntem kullanacak. Kılıfın üzerinde bulunan düğmelerin hemen altına küçük bir mıknatıs yerleştirecek olan Apple, mıknatısı eşik değerinde ayarlayacak.
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Eşik değeri kullanılması sayesinde; kullanıcılar kılıfın üzerindeki tuşa hafifçe bastırdığında tuş, iPhone veya iPad'deki düğmeyi magnetik olarak çekiyor ve düğmeye "tık" sesiyle ve hissiyatıyla temas ediyor. Bu bağlamda gerçek tuş basma hissiyatını kılıflarıyla da sağlayacak olan Apple, kullanıcılarını kılıflarına 279 TL ve fazlasını vermeleri için biraz daha motive edecektir.

Kaynak : https://9to5mac.com/2018/11/26/iphone-case-patent/
Etiketler: apple, Patent, kılıf
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