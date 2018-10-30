Apple'ın Yeni Nesil iPad Pro'ları USB-C Girişine Sahip

Apple'ın bugün gerçekleştirdiği lansman ile tanıttığı iPad Pro'lar artık Lightning bağlantısını kullanmıyor.

Apple USB-C portuna yönelimini ilk kez 2015'te tanıttığı MacBook'lar ile gerçekleştirmişti. Daha sonraki MacBook'larda standart haline gelen USB-C, iPad Pro'da da bugün itibariyle kullanılmaya başlandı. Cihazın girişini Lightning'den USB-C'ye dönüştrümek sadece kablonun çeşidini değiştirmiyor. USB-C, Lightning ile gerçekleştirilemeyen birçok özelliğin kullanılabilmesini sağlıyor.

USB-C; cihazın bataryası ile başka bir cihazı şarj etmeye, cihazları kolayca müzik enstrümanlarına bağlamaya veya 5K çözünürlüğüne kadar video çıkışı vermeye olanak sağlıyor. USB 3.1 jenerasyon 2 desteği aynı zamanda çok hızlı veri transferinin ve iPad Pro gibi büyük batarya kapasitesine sahip cihazlar için oldukça hızlı bir şarjın da önünü açıyor.

USB-C portu iPad Pro'yu -özellikle görüntü aktarımında- rakiplerine göre oldukça üstün özelliklere sahip kılıyor. Ne yazık ki iPad Pro da diğer yeni nesil Apple cihazları gibi kulaklık girişi içermemekte. iPad Pro'nun 3.5mm kulaklık girişine sahip olmaması ve kulaklık için USB-C portunun kullanılması ise bizce bir eksi zirâ cihaz şarj olurken kulaklık kullanılamamakta.