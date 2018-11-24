Apple her ne kadar "akıllı telefon" diye bildiğimiz cihazların babası olsa da, son zamanlarda çok uzun süreden beri var olan standartları kaldırmasıyla eleştirilere maruz kalıyor. Ancak şirketin ortaya çıkan son patenti, eski yenilikçi günlerine döneceğinin işareti olabilir.

Görünüşe göre Apple, iPhone'lara diğer birçok Çinli üreticinin uzun zamandır kullandığı arka yüzey tarzlarını getirmek için uğraşıyor. Kaliforniyalı şirketin aldığı son patent, CNC freze teknikleri kullanarak telefonların şasisi üzerinde şekillendirme yapma üzerine.

Bu durumu ilginç kılan şey ise, Apple'ın çok uzun zamandan beri iPhone'larda oldukça sadece ve temiz yüzeyler tercih etmesi. Hatta öyle ki, birçok cihazında mat kaplama seçeneği bile sunmuyor. Patent, kumlamanın belli başları yöntemlerinin kullanılarak CNC'nin yaptığı işleme biçimine etki edilmesi ve uygulanan yüzeyin ışıkla girdiği etkileşimi değiştirilmesi üzerine.

Belgeler her ne kadar bu olayı detaylıca anlatıyor olsa da, basitçe özetlemek gerekirse farklı boyutlardaki seramik "boncukların" CNC'nin açmış olduğu mikro seviyedeki oluklara etki etmesi ve ışığın yansıma şeklinin değiştirilmesi şeklinde.

Başka bir deyişle, Apple sonraki iPhone'larda karşımıza tamamen farklı bir tasarımla çıkarsa çok da şaşırmamak gerekiyor. Huawei, Oppo, Vivo gibi üreticiler renk değiştiren telefonları çoktan üretmiş olsalar da, belli ki Apple da bu alana girmek konusunda hevesli.