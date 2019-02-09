  • Apple, Yeni Reklamında Arka Plan Bulanıklığı Öne Çıkardı

Apple’ın Yeni Reklamında Portre Modunun Arka Plan Bulanıklaştırması Öne Çıktı

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Apple, iPhone XS ve XR telefonları için çektiği yeni reklam filminde iki telefonun da Portre Modu’na dikkat çekti.

Apple’ın çektiği yeni reklam filminde arka planda görmeyi istemediğiniz sahneleri bulanıklaştırarak ortadan kaldırabileceğiniz gösterildi. 38 saniyelik reklam filminde arka planda taksiciyle olan kavga, elektrik kaçağı ve fare baskını gibi birçok unsur, yeni özellik sayesinde gizlendi.
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Apple’ın bir reklamda iki farklı telefonu ele alması ise firmanın çok fazla yapmadığı bir hareket olduğu için kullanıcıların dikkatini çekti.

Tüm bunların yanı sıra iPhone XR'ın Portre Modu’nu destekleyen ilk tek lensli Apple cihazı olduğunu da söyleyebiliriz. Algoritmaları kullanarak derinliği algılayan cihaz, Portre Modu’nu uygun fiyatlı telefonlara getiren bir yeniliğe de imza attı.
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Apple'ın yeni reklamını aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://appleinsider.com/articles/19/02/07/new-iphone-xs-iphone-xr-ad-sells-portrait-modes-background-blurg6777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Etiketler: apple, iphone xs, iphone xr
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