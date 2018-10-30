Apple’ın en yeni MacBook’larındaki özellik ile hackerların mikrofonunuzu dinlemesi imkânsız olacak.

Apple’ın en yeni MacBook’larına gömülü olan T2 güvenlik çipi cihazın şifreleme anahtarlarını, depolama alanını ve parmak izi verilerinizi koruyor. Bugüne kadar çiple ilgili çok şey bilinmiyordu. Çipin en büyük özelliği, kapak kapandığında donanım mikrofon bağlantısını koparması olabilir.

Mikrofon bağlantısı kesilse de kamera bağlantısı kesilmiyor. Bunun sebebi ise kamera kapağı kapandıktan sonra görüş alanı tamamen kapanıyor.

Hackerlar tarafından webcam’lerin izlenmesi son yıllarda büyük bir tehdit oluşturmuş durumdaydı. Bu sebeple kullanıcılar webcam’lerinin üzerine bant yapıştırıyorlardı. Apple’ın webcam’lerine bağlı bir ışık olduğu için kullanıcının bilgisi olmadan webcam’in çalışması mümkün değil diye biliniyordu ancak son yıllarda güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle bu inancın yalnızca bir inançtan ibaret olduğunu göstermişti.

Ortalıkta ciddi bir paranoya mevcut. Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in bile kamerasının ve mikrofonunun üzerine bant çektiği bilgileri dolaşıyor. Ancak uzmanlar mikrofona bant çekmenin dinlenmeniz konusunda pek de yardımcı olmadığını açıkladılar.

Kullanıcıları mikrofonları ya da webcam’leri çalışmaya başladığında uyaran uygulamalar olsa da karışık yazılımlar bunların da üstesinden gelebiliyorlar. MacBook kapağı kapatıldığında mikrofonun bağlantısını donanımdan kestiği için cihazların dinlenmesi artık çok daha zor olacak.