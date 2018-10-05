Apple'ın Yeni Yazılım Kilidi Bağımsız Tamiri Engelleyecek

Apple'in yeni yazılım kilit programı, 2018 MacBook Pro'larda yetkili servisler dışında tamir yapılmasını oldukça kısıtlayacak.

Motherboard tarafından ele geçirilen Apple içi yazışma dosyalarına göre Apple, bağımsız ve üçüncü parti kişilerin 2018 MacBook Pro bilgisayarlarda tamir işlemi gerçekleştirmelerinin önüne geçecek bir yazılım kilidi geliştirmeyi başardı. Yeni sistem, Apple'ın tescilli sistem konfigürasyon yazılımı çalışana kadar parça değişimi gerçekleşmiş bilgisayarların çalışmasını engelleyecek.

Apple'ın yetkili servis sağlayıcılarına geçen ay dağıtılan dökümana göre bu politika, 2018 MacBook Pro ve iMac Pro gibi T2 güvenlik çipi bulunan bütün bilgisayarlarda geçerli olacak.

Yazılım kilidi; MacBook Pro'nun görüntü ayarları, mantık kartı, klavye, dokunmatik ve iç sistemleri ve Dokunmatik ID kartı değişimlerini içeren herhangi bir tamiri engelleyecek. iMac Pro'larda Mantık Kartı ya da flash depolama değişikliklerinde etkili olacak. Bilgisayar çalışmaya ancak Apple ya da bir Apple Yetkili Servisi Apple Service Toolkit 2 adlı tamir programıyla arıza tespiti yaptıktan sonra başlayacak.

Dokümanda, “Apple T2 çipine sahip Macler için, belirli parça yenilemelerinin tamir süreci AST 2 Sistem Konfigürasyon uygulaması çalıştırılana kadar tamamlanmayacak. Tamir sisteminin çalıştırılmaması durumunda tamir işlemi tamamlanmayacak ve işletim sistemi çalışmayacak.“ şeklinde bir açıklama yer alıyor. MacRumors, yeni politikayı bu sabah haberleştirerek yayımladı.

Motherboard tarafından elde edilen, arıza tespit aracının nasıl kullanılacağına dair bir başka eğitim sunumuna göre “Apple Service Toolkit ve Apple Service Toolikt 2 sadece Apple'ın yetki verdiği servislerde kullanılabilecek.“ Bu, evde kendi kendinize MacBook Pro'nuzu tamir etmenizin veya bağımsız birine tamir ettirmenizin artık mümkün olmadığı anlamına geliyor.

AST 2 sistem konfigürasyon programı, Apple'ın sistemlerin doğru çalıştığını garanti altına almak için kullandığı bir arıza tespit programıdır. İçinde, hızlıca sistemin yazılımsal ve donanımsal sağlığını kontrol eden Mac Kaynak Denetmeni ile sistemin hafızasını, görüntülemesini, güç kaynaklarını, soğutma sistemini ve cihazın diğer özelliklerini kontrol eden araçlar bulunur. Bu sistem sadece Apple'ın tamir ve servis işlemleri için kullandığı ve Küresel Servis Değişim (GSX) adını verdiği bulut tabanlı ağa bağlanarak çalışır. Sisteme erişim için Apple tarafından giriş sağlanması gerekir.

Bu tamir modeli, John Deere ve araç sahiplerinin kendi traktör ve otomobillerini özel arıza tespit konfigürasyonları olmaksızın tamir etmesini engellemek isteyen otomobil üreticilerinin kullandığı sistemlere benziyor. Apple benzer bir yaklaşımı yeni iPhone'larda yer alan Touch ID'lerde de kullanmıştı. Home tuşunun değiştirilmesi halinde tuş, Apple'ın Touch ID ile cihaz arasında yeniden harita oluşturmak için kullanıldığı Horizon Machine adlı sisteme girene kadar çalışmıyor. Yine de bu sistem bunun ötesine geçerek, pratikte MacBook Pro'lar üzerinde yapılabilecek pek çok bağımsız tamire engel oluyor.

iFixit CEO'su Kyle Wiens'e göre ise bunun olası iki sebebi olabilir. Bunlardan birincisi Apple'ın çok tartışılan eskime yaklaşımının devamı niteliğinde olduğu ve bütün tamir işlemlerini kendi sistemlerine katmalarını istemeleri. Diğer sebebin ise güvenlik olabileceğini söyleyen Wiens, yine de bir cihazın sahibine güvenmemeyi içerek bir güvenlik modelini pek de mantıklı bulmadığını belirtti.

Apple, bu yoruma henüz herhangi bir karşılık vermedi.

Şu anda ABD'nin 19 eyaletinde, tamir hakkı adıyla bilinen yasa tasarısıyla parçaların, araçların, tamir rehberlerinin ve arıza tespit araçlarının şirketler tarafından kamuya açılması tartışılıyor. Apple tasarıya karşı mücadele ediyor ve New York'ta, kanuna göre kamuya açık yapılamamasına rağmen, açık şekilde yasaya karşı lobi faaliyetleri yürütüyor.

Bununla beraber MacBook tamiri pazarı genişlemeye ve büyümeye devam ediyor ve bu sistem, küçük iş yerleri ile genellikle sınıf düzeyinde tamir ihtiyacı olan okulları tehdit ediyor. Herkesin bir Apple Yetkili Servisi'ne yakın bir yerde yaşamadığını da göz önüne alınca, tamir hizmetlerini altyapının yetersiz olduğu bölgelerde iyice imkansız hale getiriyor.

“Bu oldukça sağlıklı bir ekosistemin bir parçasıydı. Apple kullanıcı düşmanı uygulamalarına başlamadan önce bağımsız tamirciler huzur içinde MacBook tamiri yapıyorlardı.“ diyen Wiens, sözlerini “Okullar ve kırsal bölgelerde yaşayanlar için bu (sistem) oldukça zararlı olabilir. Buna bağlı kalmaları halinde tamir hakkı yanlılarına büyük bir argüman vermiş olurlar.“ şeklinde tamamladı.