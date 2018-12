Apple, iOS 12.1.3 Beta Güncellemesini Yayınladı

Apple, şirketin Çin pazarını kaybetmesini engelleyecek iOS 12.1.3 Beta güncellemesini resmi olarak yayınladı. Güncelleme Qualcomm patent ihlalleri ile ilgili değişiklikler içeriyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, mobil işletim sistemi iOS için 12.1.3 beta güncellemesini resmi olarak yayınladı. Teknik olarak iOS 12.1.2 ile en içeriğe sahip olan iOS 12.1.3 beta güncellemesi, 2018 model iPhone’ların eSIM özelliği ile ilgili bazı hata düzeltmelerinin yanı sıra, Apple-Qualcomm savaşlarından cihaz satışlarının etkilenmemesi için bazı önemli değişiklikler içeriyor.

Bildiğiniz gibi Apple ile Qualcomm arasındaki patent davasında mahkeme, Apple’ın Qualcomm’a ait bazı patentleri ihlal ettiğine kanaat getirmiş; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’un Çin’deki satışlarının durdurulması gündeme gelmişti. iOS 12.1.3 beta güncellemesi, getirdiği değişiklikler ile bu patent ihlallerini ortadan kaldırıyor.

iOS 12.1.3 beta güncellemesi dahilinde son uygulamalar ekranındaki uygulamayı yukarıya kaydırarak kapatma animasyonu değişmiş durumda. Ayrıca duvar kağıtlarını yeniden boyutlandırma arayüzünde de değişikliğe gidildi. Bu iki değişiklik, Apple’ın dünyanın en büyük akıllı pazarında varlığını sürdürmesi adına oldukça önemliydi. Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar-Genel-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edebilirsiniz.