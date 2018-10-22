Apple, iOS 12.1'in 5. Betasını İndirmeye Sundu

Bugün Apple, iOS 12.1'in beşinci betasını geliştiriciler için indirmeye açtı. Bu güncelleme, dördüncü betadan 1 hafta sonra ve iOS 12'nin tam sürümünün çıkışından 1 ay sonra gerçekleşti.

Kayıtlı geliştiriciler, yeni betayı Apple Developer Center'dan ya da OTA yoluyla indirebilecekler. iOS 12.1, Apple'ın iPhone Xs ve Xs Max'e geleceğine söz verdiği birkaç yeni özellik içeriyor. Yeni beta, fiziksel SIM kart gereksinimini ortadan kaldıran eSIM desteğiyle geliyor.

iOS 12.1 güncellemesi, Portre Modu'na gerçek zamanlı alan derinliği özelliğini getiriyor. Böylece daha önceden fotoğrafı çektikten sonra gerçekleştirdiğiniz işlemi, fotoğrafı çekerken de uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken ekranın üst tarafındaki "F" simgesine basarsanız, alan derinliğini kontrol edebiliyorsunuz.

Bu iPhone Xs ve Xs Max özelliklerinin yanı sıra iOS 12.1, iOS 12'nin betaları sırasında kaldırılan Grup FaceTime özelliğini de geri getiriyor. Grup FaceTime, iPhone ve Mac kullanıcılarının -yeni kamera efektleri özellikleri dahil olmak üzere- tek seferde 32 katılımcıya kadar görüntülü ve sesli sohbetler yapmasına izin veriyor.

Güncelleme ayrıca iPhone ve iPad'lere 70'ten fazla yeni emoji getiriyor. Bunlar arasında kızıl saçlı, gri saçlı, kıvırcık saçlı, soğuk yüzlü, mango, kanguru, tavus kuşu ve daha birçok emoji var.

Hata düzeltmelerine geldiğimizde ise güncelleme; iOS 12'nin sahip olduğu, iPhone Xs ve Xs Max'te ekran kapalıyken şarj etmeye çalıştığınızda bazen cihazın bunu algılamamasına neden olan bir problemi düzeltiyor. Ayrıca cihazların 5GHz ağlar yerine 2.4GHz'lık ağları tercih etmesine; bu yüzden daha düşük WiFi hızlarına ulaşılmasına sebebiyet veren başka bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülmüş durumda.