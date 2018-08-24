Apple, iOS 12'nin 10. Geliştirici Sürümünü Yayınladı

2018 model iPhone'ların tanıtılmasına kısa süre kala iOS 12 testlerini hızlandıran Apple, 10. geliştirici beta ve 8. genel beta sürümlerini yayınladı.

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, mobil işletim sistemi iOS’in yeni sürümü olan iOS 12 için test sürecini görülmemiş şekilde hızlandırmış durumda. Yalnızca dört gün önce iOS 12’nin 9. geliştirici beta sürümünü yayınlamış olan Apple, dün gece itibari ile 10. geliştirici beta sürümünü de yayınladı.

Daha da önemlisi Apple, geliştiriciler ve test kullanıcıları için 10. geliştirici beta sürümünü yayınlarken, genel beta kullanıcılarına da iOS 12 8. genel beta sürümünü yayınladı. Şu ana kadar 8. genel beta sürümünde mobil işletim sistemine eklenen yeni bir özellik göze çarpmadı. Güncelleme büyük oranda hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor.

Eğer Apple Geliştirici Programı’na kayıtlıysanız developer.apple.com adresine giderek ya da cihazınız üzerinden Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi adımlarını izleyerek iOS 12 10. Geliştirici Beta Sürümü’nü yükleyebilirsiniz. iOS 12 resmi olarak yayınlandığında güncellemeyi alacak tüm cihazları aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.