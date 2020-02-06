Apple, iOS 13.4'ün İlk Geliştirici Betasını Yayınladı

Apple, iOS 13.4'ün ilk geliştirici betasını yayınladı. Geliştiriciler şu sıralar, iOS 13.4'ün sorunlarını tespit etmeye ve yeni sürümün nasıl bir deneyim sunacağını görmeye çalışıyorlar. Yapılan ilk incelemeler, iOS 13.4'ün CarKey isimli bir özellikle geleceğini ortaya koyuyor.

Eylül ayında yayınlanan iOS 13, beraberinde pek çok sorunla birlikte gelmiş ve tüketiciler, bu işletim sistemini neredeyse verimli bir şekilde kullanamamışlardı.

Hal böyle olunca da Apple, daha önce görülmemiş bir hızla iOS'a yeni güncellemeler gönderdi. Peş peşe gönderilen güncellemeler, iOS 13.3'e geçilmesiyle biraz durulmuş durumda.

Apple şimdiyse, iOS 13.4'ün ilk geliştirici betasını tüketicilerle buluşturdu. Bu beta sürüm hakkında detaylı bir bilgi sahibi değiliz ve iOS 13.4'ün hangi özelliklerle geleceğini şu an için bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey; Apple, iOS 13.4'le birlikte en az bir yeni özelliği kullanıma sunacak.

Apple, geliştirici betasını bir süre boyunca test edecek. Yapılacak olan testlerde iOS 13.4'ü kullanmaya başlayan geliştiricilerin sorunları tespit edilecek ve bu sorunlar giderilmeye çalışılacak. Bir süre sonra da iOS 13.4'ün ikinci ve üçüncü betasını yayınlayacak olan Apple, çalışmaları tamamladığında iOS 13.4'ü tüm iPhone kullanıcılarının hizmetine sunacak.

Geliştiriciler, şu ana dek yaptıkları incelemelerde sadece bir yeni özelliği tespit ettiler. Bu özellik, iPhone kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edecekmiş gibi görünüyor. Tabi kullanılabilen yerlerde ve destekli araçlara sahip olan kullanıcıları...

iOS 13.4'ün keşfedilen ilk yeni özelliği: CarKey

"Araba anahtarı" olarak çevirebileceğimiz CarKey, ilk etapta kulağa fazlasıyla heyecan verici geliyor olabilir. iPhone'lar, bu özellik sayesinde araba anahtarı gibi çalışabilecekler. NFC desteği ile çalışan sistem, otomobil sahiplerinin anahtarlara olan bağımlılığını ortadan kaldıracak.

CarKey, iPhone'ların Wallet uygulamasına eklenecek dijital anahtarları da içeriyor. Bu dijital anahtarlar, özellikle uzaktan kumandalı ve Start/Stop özelliği bulunan araçlarda hayli etkileyici olacak. Çünkü bu özellik sayesinde tüketiciler, araçlarının kilidini açmak için sadece iPhone'larını kullanabilecekler.

Bu özellik şu an için kullanılabilir durumda değil

Apple'ın CarKey özelliği fazlasıyla etkileyici olsa da heyecanlanmak için biraz erken olabilir. Zira CarKey'i kullanmak için öncelikle sahip olduğunuz otomobilin bu özelliği desteklemesi gerekiyor. Dolayısı ile Apple, bu özelliği yaygınlaştırmak için otomobil üreticileri ile tek tek masaya oturup anlaşma yapmak zorunda.