Apple, iOS 13.5'te Çeşitli Sorunlar Olduğunu Kabul Etti

Geçtiğimiz günlerde iPhone sahiplerinin kullanımına sunulan iOS 13.5, beraberinde pek çok sorun getirdi. Kullanıcılar, iPhone'larının yanı sıra iPadOS 13.5 ile birlikte iPad'lerinde de ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade ederken şimdi, yaşanan sorunlar Apple tarafından da resmi olarak doğrulandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz yıl eylül ayında piyasaya sürdüğü iOS 13'le yıldızı bir türlü barışmadı. Çünkü işletim sistemi yayınlandığı günden bu yana her sürümde farklı bir sorun ortaya çıkardı. Birbirinin peşi sıra onlarca güncelleme yayınlayan Apple mühendisleri, ne yazık ki bazı sorunları hala gideremediler. Kısa bir süre önce yayınlanan iOS 13.5'te ne yazık ki bekleneni vermedi.

iOS 13.5'in yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılar, Apple forumlarına akın ederek yaşadıkları sorunları aktardılar. Kimi kullanıcılar, iPhone'larının son güncellemeden sonra daha fazla güç tükettiğini rapor ederken bazı iPad kullanıcıları cihazlarının loopa girdiğinden bahsettiler.

Kullanıcılara göre fabrika ayarlarına dönmek bile sorunları çözmüyor

Bazı kullanıcıların beyanına göre 10.5 inç büyüklüğündeki iPad Pro, yeniden başlatma sorunları ile karşı karşıya. Ancak bu durumun çözümü şu an için yok. iPad kullanıcılarının açıklamalarında göre cihazı fabrika ayarlarına göndürmek ve hatta DFU modunda çalıştırmak dahi işe yaramıyor.

Son işletim sistemiyle hem iPhone hem de iPad'lerde MP4 oynatmak neredeyse mümkün değil

Yine kullanıcılar tarafından yapılan raporlamalara göre iOS ve iPadOS 13.5 sürümlerinde MP4 oynatmak da çökmelere neden oluyor. İlginç bir şekilde kullanıcılar, gerek yerel içerikleri gerekse üçüncü taraf uygulamalardan gelen MP4 içeriklerini oynatamıyorlar. Bunun nedeni de şimdilik bilinmiyor ancak Apple'ın iOS 11'de sunduğu varsayılan video uzantısının "HEVC" haline çevrilmesi, bu sorunun fitilini ateşliyor olabilir.

Apple müşteri desteği, yaşanan sorunları doğruladı

Tüketicilerin yoğun şikayetleri, Apple müşteri desteğini de harekete geçirmiş durumda. Şikayetler üzerine açıklama yapan, iPadOS'un son sürümünün cihazı yeniden başlatma döngüsüne soktuğunu ve hem iPad hem de iPhone'larda MP4/MPEG-4 formatlarındaki dosyaların oynatılması konusunda sorunlara neden olduğunu doğruladı. Ancak sorunların nasıl düzeltileceği ile ilgili herhangi bir detay verilmedi.