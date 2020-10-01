Apple, iOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili yeni bir destek sayfası yayınladı. Ne yazık ki Apple'ın şu an için kullanıcılara sunmuş olduğu çözümler cihazları sıfırlamaktan ibaret.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde iPhone'lar için iOS 14, Apple Watch'lar için watchOS 7 işletim sistemlerini yayınladı. Bu işletim sistemleri, kullanıcılara çeşitli yeniliklere ek olarak bazı sorunlar da getirdi. Örneğin kullanıcılar, iOS 14 ve watchOS 7'yi kullanmaya başladıklarından beri egzersizler sırasında GPS sorunları yaşamaya başladıklarını bildirdiler. Apple şimdi, bu konuyla ilgili bir destek sayfası yayınladı.

Aslına bakacak olursak Apple, iOS 13'ü yayınladığı dönemlerde de çok fazla sorunla karşılaşmıştı. Görünüşe göre iOS 14'te de bazı sorunlar yaşanıyor ve Apple da bu sorunların farkında. Apple'ın bu konudaki tavsiyeleri ise pek çok tüketiciyi kızdıracak türden.

iOS 14 ve watchOS 7 de karşımıza çıkan sorunlar, en çok da spor aktivitelerini telefon ya da akıllı saatleri aracılığıyla takip eden kullanıcıları etkiliyor. Çünkü kimi kullanıcılar, güncellemelerden sonra rota bilgisini alamadıklarını söylüyor; kimi kullanıcılarsa kalp atış hızı gibi önemli sağlık özelliklerin kullanılamaz hale geldiğini bildiriyor. Ayrıca kullanıcılar, sağlık ve fitness uygulamalarına bağlanamadıklarını, veri depolama konusunda sıkıntı yaşadıklarını, çevresel ses seviyesi ve kulaklık verilerinin yanlış olduğunu, tüm bunlara ek olarak da pil tüketimlerinin arttığını ifade ediyorlar. Apple, tüm bu sorunların varlığını onaylamış durumda.

Apple tarafından oluşturulan destek sayfasında yer alan çözüm tavsiyeleri, bugün neredeyse tüm tüketicilerin bildiği türden. Açık konuşmak gerekirse Apple, bu sorunlara karşı adeta "Kapatıp açın, düzelir." mantığında. Dilerseniz hemen, Apple'ın verdiği tavsiyelere yakından bakalım.

iPhone ile Apple Watch'un eşleştirmesini kaldırın. Eşleştirmeyi yeniden yaptıktan sonra sorunların devam edip etmediğine bakın. iCloud hesabınızı doğruladıktan sonra hem iPhone hem de Apple Watch için yedekleme oluşturun. iPhone'unuzdaki tüm içerik ve ayarları silin. Bunu akıllı saatiniz için de yapın. iPhone ve Apple Watch'unuzu, son yedeği kullanarak yeniden yükleyin.

Apple, oluşturduğu destek sayfasında sadece bu çözüm yollarını sunuyor. Üstelik şirket, bu işlemler uygulandıktan sonra sorunların ortadan kalkacağından da emin gibi görünüyor. Ancak sıfırlama ve geri yükleme işlemlerinin riskli olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer bir kullanıcı yedek oluşturmadan sıfırlama yapar ya da yedek oluştururken bir hata yaparsa, tüm verilerini kaybedebilir.