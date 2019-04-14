Apple'ın getirdiği bir yenilik ile ekranda, uygulamalara üye olmadan önce onayınızı isteyen ekstra bir ileti beliriyor.

iOS cihazlarda, uygulamaların içinde karşınıza çıkan ve yanlışlıkla onaylayarak üye olmanıza neden olan bir sıkıntı, özellikle Touch ID’li cihazlarda uzun zamandır var. Aslında Touch ID kullanarak aboneliklere giriş yapmak büyük kolaylık ama bu durumdan yararlanmak isteyen uygulamalar da var.

Kullanıcılar üyelik isteyen pencereler ile karşılaştıklarında Home tuşuna basarak geri dönmek istiyorlar. Ama bazen Touch ID devreye girerek kimlik doğrulaması yapıp, kullanıcının ekranda beliren üyelik isteğine onay vermesine neden olabiliyor.

Bazı geliştiriciler gizli taktiklere başvurarak uygulamalarına üye kazandırmaya çalışıyorlar. Bazı uygulamalar karmaşık bir dizayn kullanıyor. Bazı uygulamalar ise ücretsiz deneme süreci verip birkaç gün içerisinde tam üyeliği aktif edebiliyor.

‘Üyeliği Onayla’ özelliği sayesinde kullanıcılar bu tarz kazalardan korunabilir. En azından iOS kullanıcıları yanlışlıkla bir yerlere üye olmaktan korunmuş olur.

Apple, Şubat ayında iOS geliştiricileri için kullanılan kuralları güncelledi. Yeni kurallara göre geliştiriciler uygulamalarında üyelik için gereken ücreti açık bir şekilde belirtmek zorundalar. Apple bu sayede yanlışlıkla üye olma gibi durumları en aza indirmek istiyor.

İsteyerek ya da yanlışlıkla üye olsanız bile isterseniz iPhone’daki veya iPad’teki Ayarlar kısmından, iTunes & App Store menüsünden Apple ID’nizi görüntüleyerek tüm üyelikleri iptal edebilirsiniz.