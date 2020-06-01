Apple, iOS ve iPadOS 13.5.1 Güncellemelerini Yayınladı

Apple, yaklaşık 2 hafta önce yayınladığı güncellemelerin yeni sürümlerini bugün paylaştı. iOS ve iPadOS 13.5.1'le birlikte watchOS 6.2.6, tvOS 13.4.6 ve HomePod 13.4.6 da Apple tarafından kullanıcılara sunuldu.

Söz konusu teknolojik cihazlar olduğunda, yazılım güncelleştirmelerinin çok önemli bir yeri bulunuyor. Cihazlar her ne kadar yeni olsa da bu güncelleştirmelere ihtiyaç duyuyor. Her yönden cihazın performansının artmasını sağlayan bu yazılım iyileştirmelerine, üreticiler tarafından da çok önem veriliyor. Üreticiler de bu kapsamda cihazlarına sürekli güncellemeler göndererek cihazlarını güncel tutmaya çalışıyor.

Bugün Apple, yaklaşık 2 hafta önce yayınladığı iOS ve iPadOS 13.5'e küçük değişiklikler eklediği iOS ve iPadOS 13.5.1 ile birlikte tvOS 13.4.6 ve HomePod 13.4.6'yı kullanıcılara sundu. Bunlarla birlikte watchOS 6.2.6 da Apple Watch kullanıcılarına sunuldu. Apple Watch kullanıcıları, iPhone aracılığıyla güncellemeye kolayca ulaşarak cihazlarını güncelleyebilir.

Yenilikler koronavirüs etrafında şekillenmiş:

Genel kullanıma açılan güncellemelere, Ayarlar'da bulunan 'Yazılım Güncelleme' kısmından ulaşarak cihazınıza indirebilirsiniz. Cihazınızda otomatik güncelleme özelliği aktif durumdaysa bu işlemlerin hiçbirini gerçekleştirmenize gerek yok. Cihazınız kısa bir süre içerisinde kendini güncelleyecektir.

Bir önceki sürümden tam 12 gün sonra yayınlanan iOS ve iPadOS 13.5 güncellemeleriyle birlikte gelen yenilikler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgın etrafında şekillendirilmiş. Özellikle pandemi döneminde birçok kullanıcının cihazlarını yüz maskesiyle kullanmak durumunda kalması ve Face ID'de maskeden dolayı bazı sorunların baş göstermesi, Apple'ın bu güncellemede odaklandığı konu olmuş.

Güncellemede Face ID için getirilen iyileştirmelerin haricinde, genel olarak güvenlik ele alınmış. Kullanıcılar tarafından fark edilmesi zor olan bu güvenlik iyileştirmeleri, cihazın eskiye göre daha güvenli şekilde çalışmasını sağlıyor. Apple'ın bu güncellemelerde koronavirüsü ve güvenliği ön planda tutmasından sonra yeni sürümlerde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlanmış durumda.