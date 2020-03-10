Apple; iOS, macOS ve tvOS'un 5. Beta Sürümünü Yayınladı

Teknoloji devi Apple; iOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4 ve tvOS 13.4 işletim sistemlerinin 5. beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Böylelikle şirket, 5 hafta içerisinde 5. beta sürümünü yayınlamış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, cihazlarının yeni özelliklere sahip olabilmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Son 4 haftadır işletim sistemleri için düzenli olarak yeni beta sürümleri yayınlayan şirket, bugün de istikrarını bozmadı ve yeni bir beta sürümü yayınladı.

Apple; iOS, macOS ve tvOS için geliştiricilerin yararlanabileceği beşinci beta sürümünü kullanıma sundu. iOS, macOS veya tvOS geliştiricisiyseniz yazımızın sonundaki bağlantıya tıklayarak istediğiniz işletim sisteminin yeni beta sürümünü cihazınıza kurabilir ve test edebilirsiniz. Gelin Apple’ın yeni beta sürümlerine göz atalım.

iOS 13.4 Beta 5 yayınlandı:

Bugün yayınlanan yeni iOS 13.4 Beta 5 sürümü, 17E5255a sürüm numarasıyla geliştiricilere sunuldu. Şirket, iOS 13.4 Beta 5 ile birlikte yeni özellikler getirmese de işletim sisteminde var olan birçok hatanın giderilmesini sağladı.

macOS Catalina 10.15.4 Beta 5 yayınlandı:

Apple’ın 19E258a sürüm numarasıyla geliştiricilere sunduğu macOS Catalina 10.15.4 Beta 5 sürümüyle birlikte sürüm notlarında özellikle tek bir cümle yer aldı. Apple, yeni beta sürümünün sürüm notlarına “Bu güncelleme tüm kullanıcılar için önerilir” ibaresini koydu. Yeni sürümün tam olarak neler sunduğu paylaşılmasa da iOS gibi hata giderimi ve geliştirmeler yapıldığı ortada.

tvOS 13.4 Beta 5 yayınlandı:

Apple’ın geçtiğimiz sene hizmete sunduğu tvOS işletim sisteminin 13.4 versiyonu, bugün 5. beta sürümüne kavuştu. 17L5255a sürüm numarasıyla geliştiricilere sunulan yeni beta sürümüyle birlikte hiçbir sürüm notu paylaşılmadı ancak bu sürümle birlikte diğer işletim sistemlerinde de olduğu gibi hata giderimi ve geliştirmeler yapıldığı söylenebilir.

Bir geliştirici olarak Apple’ın yeni beta sürümlerine erişmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.