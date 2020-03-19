Yeni iPad Pro'ların RAM ve Bağlantı Özellikleri Belli Oldu

Apple, dün yeni iPad Pro modellerini duyurdu. Yeni iPad Pro’lar işlemcileri, ikili kamera yapısı ile dikkat çekiyor. Şimdi ortaya çıkan bir bilgiye göre iPad Pro modellerinin hepsi 6GB RAM ve Ultra Geniş Bant özelliğine de sahip olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Apple, dün “çoğu windows bilgisayardan güçlü” olacağını söylediği yeni iPad Pro modellerini tanıttı. Yeni iPad Pro’lar gerçekten güçlü konfigürasyonları ile bilgisayarları bile zorlayabilecek şekilde geliştirilmiş görünüyor. Ancak Apple’ın duyurusu iPad Pro modellerine dair bazı bilgileri tam olarak açıklamıyor.

Yeni iPad Pro modellerinin kaç GB RAM'e sahip olduğu belli değil ancak 9to5Mac, iPad Pro modellerinin hepsinin 6GB RAM’e ve Ultra Geniş Bant özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Apple, 2018 yılında iPad Pro’ları piyasaya sunduğunda sadece 1TB depolama alanına sahip model 6GB RAM’le gelmişti. Diğer iPad Pro’lar ise 4GB RAM’e sahip durumdaydı. 2019’da duyurulan iPad Pro’larda bu durum değişmiş ve bütün iPad Pro modelleri 6GB RAM’le kullanıcılara sunulmuştu.

Aynı zamanda yeni iPad Pro’lar Apple’ın ilk defa iPhone 11 serisinde kullandığı U1 Ultra Geniş Bant çipine sahip durumda gibi görünüyor. Ancak Apple, iPad Pro’nun özellikler listesinde bu özellikten bahsetmiyor. 9to5Mac, U1 çipinin yeni iPad Pro’larda olduğunu ancak şu anda aktif olmadığını söylüyor. Ultra Geniş Bant özelliğinin gelecekte yapılacak bir yazılım güncellemesi ile kullanılabilir hale geleceği söyleniyor.

Apple’ın geliştirdiği U1 çipi, iç mekanlar için tasarlandı. Apple bu çipi oturma odası ölçeğinde GPS olarak tanımlıyor. Şu anda iPhone 11’ler U1 çipi sayesinde başka iPhone’ları bulabiliyor ve dosya göndermek için o iPhone’a doğru telefon çevirildiğinde cihaz, iPhone listenin başında görünüyor.

Yeni iPad Pro’lar aynı zamanda iPhone 11 serisinin kamera tasarımına benzer kamera modülü ile de dikkat çekiyor. Bu ikili kamera yapısı, geniş açılı lens ve artırılmış gerçeklik için LIDAR sensörü barındırıyor. Yeni iPad Pro ile ilgili merak ettiğiniz her şey için buraya tıklayabilirsiniz.