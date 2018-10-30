Apple, iPad Satışlarında 400 Milyon Barajını Geçti

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını tanıtmakla kalmayıp, bazı istatistiksel verileri de bizimle paylaştı.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin New York City'deki etkinliğinde Apple'ın 400 milyon iPad sattığını duyurdu. Cook ayrıca, geçtiğimiz yıl diğer büyük üreticilerin sattığı dizüstü bilgisayarlardan daha fazla iPad sattıklarını ve iPad'in sadece en çok satılan tablet değil, dünyanın en popüler bilgisayarı da olduğunu sözlerine ekledi.

Şirketin son yıllarda her ne kadar tablet satışları düşüş gösterse de Apple, iPad satışları ile büyük ölçüde bu olumsuzluğu ortadan kaldırdı. Cook'un iPad'i dizüstü bilgisayarlar ile kıyaslamasının nedeni ise iPad'leri diğer tabletlerin üstünde konumlandırmak istemesi olarak görülüyor.

Tim Cook, Apple'ın 100 milyon aktif Mac kullanıcısı olduğundan da bahsederken iPad için karşılaştırılabilir herhangi bir rakam vermedi. Önümüzdeki aylarda şirketin hangi satış rakamlarına ulaşacağı da merak konusu.