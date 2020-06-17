"Apple, iPhone 12'nin Tedarik Sorunlarını Çözdü"

Deneyimli bir yatırım analisti olan Daniel Ives, Apple'ın iPhone 12'yle ilgili tedarik sorunlarını çözdüğünü duyurdu. Bu açıklama, iPhone 12 serisinin bir gecikme yaşanmadan eylül ayında duyurulup, ekim ayında da piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, koronavirüs salgını nedeniyle işleri biraz sekteye uğradı. Hatta geçtiğimiz dönemlerde yeni iPhone modellerinin duyurusunun gecikebileceği dahi ifade edildi. Ancak son açıklamalar, Apple cephesinde işlerin tekrardan yolunda gittiğini gösteriyor.

ABD merkezli bir yatırım şirketi olan Wedbush'ın analistlerinden Daniel Ives, yaptığı açıklamalarla Apple'ın tedarik sorununun çözüldüğünü duyurdu. Ives'a göre bu durum, iPhone 12 serisinin 'olması gerektiği gibi' eylül ayında tanıtılıp ekim ayında satışa sunulmasını sağlayacak. Üstelik Ives'a göre iPhone 12 serisi, Apple'ı bir süper döngünün içine sokacak.

"4 farklı iPhone 12 duyurulacak"

Ives, yaklaşmakta olan iPhone 12 serisinin 4 farklı modelden oluşacağını iddia ediyor. Bu iddialarını biraz daha ileriye taşıyan deneyimli analist, iPhone 12 serisinde hem 4G hem 5G varyantların olacağını ve bunun da Apple'ı bir süper döngünün içine yerleştireceğini söylüyor. Ives'a göre 5G desteğine sahip olan iPhone'lar, 2020 ve 2021 yıllarında Apple'ın yüzünü bir hayli güldürecek.

Ives'ın açıklamalarına göre 5G bağlantı destekli iPhone 12 modellerinden en az bir tanesi 1.000 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak. 5G destekli Samsung Galaxy S20 serisinde en uygun fiyatlı modelin 999 dolar olduğunu düşünürsek Apple'ın benzer bir fiyata 5G destekli bir iPhone satışa sunması, şirketin elini, en güçlü rakibine karşı güçlendirebilir.