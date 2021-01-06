Apple, iPhone 13'lerin 120 Hz Ekranlarını Samsung'dan Alacak

Güney Koreli endüstriyel medya kuruluşu The Elec tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung ile olan bağını zayıflatmak isteyen Apple'ın iPhone 13'te kullanacağı 120 Hz ekranların tek tedarikçisi Samsung olacak.

Apple, akıllı telefon pazarında Samsung ile büyük bir rekabet içerisinde olsa da aynı zamanda Güney Koreli teknoloji şirketinin en önemli müşterilerinden biri konumunda bulunuyor. Özellikle Apple, iPhone X ile birlikte OLED ekrana geçiş yaptığından bu yana Samsung, Apple’ın en büyük ekran tedarikçisi konumunda bulunuyor.

The Elec tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, dört iPhone 13 modelinin ikisinde (muhtemelen Pro ve Pro Max modelleri) standart OLED yerine LTPO OLED panel kullanacak ve 120 Hz yüksek ekran yenileme hızı sunacak. Dahası, fiyat pazarlığı konusunda Samsung’a karşı elini güçlendirmek için ekran tedarikçi sayısını artırmak isteyen Apple’ın tek LTPO OLED ekran tedarikçisi Samsung olacak.

Apple, iPhone 13'te ProMotion ekran sunabilmek için Samsung ile anlaştı

Aslına bakacak olursak Apple’ın iPhone 12 ailesi ile birlikte “ProMotion” olarak adlandırılan 120 Hz ekranları kullanması bekleniyordu. Ancak 120 Hz ekran yenileme hızının, 5G bağlantı ile birleşince ısınma ve yüksek batarya tüketimine yol açması, şirketin ProMotion ekrandan vazgeçmesine yol açmıştı. Düşük sıcaklıkta polikristalin oksit olarak Türkçeleştirebileceğimiz LTPO OLED ekranlar ise standart OLED’e göre hem daha az ısınıyor hem de daha düşük enerji tüketimine sahip.

Aslına bakacak olursak Apple, LTPO OLED ekranları Apple Watch modellerinde zaten kullanıyor. Bu özel ekran teknolojisi sayesinde Apple Watch modelleri, ekran aktif olarak kullanılmadığında yenileme hızını neredeyse sıfıra düşürerek enerji tüketiminden ciddi miktarda tasarruf sağlayabiliyorlar.