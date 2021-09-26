iPhone 14'ün Tasarımında Köklü Değişikliklere Gidilecek

Bir Bloomberg muhabiri, şimdiden iPhone 14 hakkındaki tahminlerini açıkladı. İddialara göre iPhone 4 ailesi, tasarım açısından tamamen yeniden yaratılmış modellerden oluşacak. Ayrıca ailede Mini bir modele yer verilmeyecek.

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 13 ailesini tanıtarak değişim bekleyen milyonlarca tüketiciyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Zira telefonlarda donanım bakımından gözle görülür farklar olsa da tasarıma geldiğimizde, ilk bakışta zor anlayabileceğimiz birkaç oynama dışında hiçbir gelişme olmadı. Ancak bu, sonraki modellerde değişebilir.

Bir Bloomberg muhabiri, iPhone 14’lerin tasarım açısından baştan yaratılmış bir aile olacağı iddiasını ortaya attı. İddiaya göre köklü değişikliklere sahip olacak modellerin arasında bir ‘Mini’ versiyon da bulunmayacak.

Çentiğe güle güle diyebilir miyiz?

Bloomberg’den Mark Gurman, 2022’de satışa sunulacak olan standart ve Pro iPhone’larda baştan sona değişime gidilecek. Gurman’a göre bunun en büyük kanıtı, bu ay çıkan iPhone 13’lerin tasarımında oldukça az değişiklik bulunması. Bu seneki modelde yenilik hakkını daha işlevi konulara saklayan Apple mühendisleri, iddiaya göre tasarım fikirlerini büyük bir değişim için biriktiriyor.

Gurman’ın iddialarına göre iPhone 14 ailesi, aynı önceki aile gibi 4 telefondan oluşacak. Ancak bu telefonların arasında Mini versiyon bulunmayacak. Yeni aile; 1 Standart, 2 Pro ve 1 "büyük boy" modelden meydana gelecek. Bu iddiaların dışında yakın zamanda yayılan render görüntülerine göre ise yeni iPhone’lar, birçok kullanıcının bir türlü kabullenemediği çentikten sonunda kurtulacak. Arka kamera çıkıntısını da kaybedecek iPhone 14, oldukça pürüzsüz ve sade bir telefon olacak.

iPhone 13 çıkalı daha 1 ay geçmedi, ancak sıradaki iPhone ailesine dair iddialar şimdiden ardı ardına gelmeye başladı. 2022 sonbaharında gerçekleşecek lansmanda bu iddiaların hangilerinin doğru olduğunu göreceğiz. Ancak yeni cihazlar için heyecan verici bir yıl olacağı kesin.