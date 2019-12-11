Apple, İki Eski iPhone'u İçin Yeni Güncelleme Yayınladı

Sunduğu uzun süreli yazılım desteği ile birçok kullanıcının takdirini kazanan Apple, iki iPhone, 3 iPad ve bir iPod touch modeli için iOS 12.4.4 güncellemesi yayınlamaya başladı. Güncellemenin kapsamında güvenlik düzeltmeleri haricinde neler olduğu şu an için bilinmiyor.

Cihazlarına sağladığı uzun süreli yazılımsal destekle kullanıcılarının takdirini toplayan Apple, eski iOS cihazları için de iOS 12.4.4’ü yayınlamaya başladı. Güncellemeyi alacak olan cihazlar, iOS 13 ile uyumlu olmayan ve son güvenlik düzeltmeleriyle güncellenen telefonlar olacak.

iOS 12.4.4 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri, iPhone 5s ve iPhone 6 olacak. Bu iki iPhone modeli haricinde üç iPad modeli ve bir iPod touch modeli de güncellemeyi alacak cihazlar arasında yer alıyor. Bu cihazlar ise şöyle; iPad Air (1. Nesil), iPad Mini 2, iPad Mini 3 ve iPod touch 6.

iOS 12.4.4

Gelecek olan güncellemenin notlarında önemli bir güvenlik güncellemesi olduğu ve bu cihazlara sahip herkese önerilmesi haricinde çok fazla bilgi bulunmuyor. Eğer ki bu cihazlardan birini ya da birkaçını kullanıyorsanız yeni güncellemeyi yüklemeniz, hem sizin hem de cihazınızın güvenliği açısından oldukça önemli.

Apple’ın, yeni işletim sistemini yayınladıktan sonra eski bir işletim sistemini güncellemesi pek de alışılmadık bir şey değil aslında, özellikle güvenlik söz konusu olduğunda. Zaten Apple’ın birçok kullanıcı tarafından takdir edilmesini sağlayan özelliklerinden bir tanesi, uzun süreli sunduğu yazılım desteği.

Şöyle kısaca bir hatırlatma yapmak gerekirse iPhone 5s, 2013 yılının eylül ayında piyasa sürülmüştü. Yani bu, cihazın raflardaki yerini almasının üstünden 6 yıl geçtiği anlamına geliyor. iPhone 6 ise Eylül 2014’te kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Şirketin, üstünden bu kadar uzun süre geçmesine rağmen hâlâ cihazlarına bu tarz yazılım desteği sunması takdire şayan.

Peki, siz bu güncellemeyle güvenlik düzeltmeleri haricinde herhangi birkaç özelliğin de bu cihazlara eklenmiş olabileceğini düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi ve beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.