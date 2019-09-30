Apple, iOS 13 güncellemesini cihazlarına getirmesinin ardından güncellemenin açıklarını kapatmak için bir süredir çalışmalar yapıyordu. iCloud, kamera ve flaş gibi özelliklerdeki hataları gidermek için harekete geçen Apple, iOS 13.1.2'yi yayınladı.

Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasının ardından Apple, yazılım güncellemelerinin de geleceğini söylemişti. iOS 13 olarak adlandırılan bu güncelleme ise iPhone 6 üzeri bütün iPhone modellerine gelmişti. Güncellemenin yayılmaya başlamasının ardından ise ortaya çıkan sorunları çözmek için daha küçük çaplı yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor.

iOS 13'ün henüz yeni yayınlanan bir sürüm olmasından dolayı kullanıcılar birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunları çözmeyi hedefleyen Apple, iOS 13.1.2 ve iPadOS 13.1.2 güncellemelerini yayınladı.

iOS 13.1.2 güncellemesi neler içeriyor?

Yeni güncelleme, birkaç temel soruna odaklanıyor. Güncelleme notlarına göre çözülen sorunlarsa şöyle:

iCloud yedekleme problemi

Kameranın çalışmaması ile ilgili problemler

Flaş ışığını problemi

Bluetooth ve HomePod hataları

Ekran kalibrasyon verilerinin kaybolmasına yol açabilecek bir hata

Son yazılım güncellemelerine ulaşabilmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncellemesi bölümlerine gidebilirsiniz. Her ne kadar yeni yazılım güncellemesiyle birlikte ortaya yeni sorunlar çıkıyor da olsa Apple, bu sorunları kısa sürede çözmeyi başarabiliyor.