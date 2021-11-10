iPhone Kullanıcıları ‘Dijital Mirasçılarını’ Seçebilecek

Son iOS güncellemesiyle birlikte Apple'a çok tartışılacak oldukça değişik bir özellik geldi. Bu yeni 'Legacy Contact' özelliğiyle birlikte bundan sonra dilerseniz 'dijital mirasınızı' bırakabileceğiniz kişileri seçebileceksiniz.

Apple, bu haftaki ikinci beta sürümüyle iOS 15.2'de değişiklik yapmaya devam ediyor. Güncelleme, Mesajlar aplikasyonundaki yeni çocuk güvenliği özelliklerini, TV uygulamasındaki ince ayarları ve daha fazlasını içeriyor.

iOS 15'in bir parçası olarak haziran ayında WWDC'de duyurulan bu haftaki iOS 15 sürümüne, ölmeniz durumunda 'Dijital Mirasçınızı' seçmenize olanak sağlayacak yeni bir özellik de geliyor. Apple bu yeni özelliği, “Dijital Miras programı, ölmeniz durumunda hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için kişileri ‘Miras Bırakılan Kişi’ olarak belirlemenize olanak tanır. “ şeklinde tanımlıyor. Gelin yeni güncellemenin bu değişik özelliğine ve diğer özelliklerine birlikte bakalım.

Yeni güncellemeyle birlikte öldükten sonra dijital mirasınızı bırakabileceğiniz kişiyi seçebileceksiniz

Yeni Dijital Miras özelliğine Ayarlar'a girdikten sonra, en üstte bulunan Apple ID’den "Parola ve Güvenlik"i ve ardından da "Miras Bırakılan Kişi"yi seçerek ulaşabilirsiniz. Burası, "öldükten sonra hesabınızdaki verilere erişmesi için güvendiğiniz birini seçebileceğiniz" yer olarak tanımlanıyor. Apple, mirasınızı bırakacağını kişi olarak atadığınız kişinin, "fotoğraflar, mesajlar, notlar, dosyalar, kişiler, takvim etkinlikleri, indirdiğiniz uygulamalar, “ dahil olmak üzere yedeklemeler ve daha fazlasına erişilebileceğini; ancak buna iCloud Keychain veya herhangi lisanslı bir medyanın dahil olmadığını belirtiyor.

iOS 15.2 beta 2, Mesajlar uygulamasına oldukça faydalı olabilecek yeni iletişim güvenliği özellikleri ekliyor. Bu yeni özellikle birlikte Mesajlar uygulaması, çıplaklık içeren fotoğraf veya gönderi almaları durumunda çocukları uyaracak. Bu yenilik kapsamında bir çocuk, Mesajlar uygulamasında çıplaklık içeren bir resim aldığında fotoğraf bulanık gözükecek. Daha sonra çocuk uyarılacak ve yardımcı olabilecek kaynaklar sunulacak; ancak dilerse devam edip görüntüyü görme seçeneğine de sahip olacak. Benzer korumalar, çıplaklık içeren bir görüntü göndermek isteyenler için de geçerli olacak.

Apple TV uygulamasına da iPadOS 15.2 beta 2 ile çok ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler geliyor. Bugünkü güncellemeyle birlikte, televizyon uygulaması artık ekranın alt kısmındaki sekme çubuğunun yerini alan özel bir kenar çubuğuna sahip olacak. Kenar çubuğu; Originals, kitaplığı ve Şimdi İzle dahil olmak üzere uygulamanın farklı bölümleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştıracak.

Buna ek olarak TV uygulaması bir de Store sekmesi içeriyor. Bundan öncesinde de iTunes Store’da bulunan film ve TV şovları, Apple TV’de bulunan içeriklerle birleştirilmişti.

Bu yılın başlarında iOS 15 ve macOS Monterey'in bir parçası olarak duyurulan “Hide My Email” (E-postamı Gizle), kullanıcıların gizliliklerini korumaları için uygulamalarla web sitelerine giriş yapmak için rastgele e-posta adresleri oluşturmasına olanak tanıyor. iOS 15.2 ve iPadOS 15.2, Mail uygulamasına ekleyerek bu özelliği bir sonraki seviyeye taşıyor. Bu da, kullanıcıların "Kimden" alanına dokunabileceği ve doğrudan Mail uygulamasında "E-postamı Gizle" seçeneğini seçebileceği anlamına geliyor. Apple, bunun "gelen kutunuza ileten rastgele bir adres oluşturacağını" kaydediyor.

Son olarak, iOS 15.2, Find My uygulamasına “Beni İzleyebilecek Öğeler”i bulmak için yeni bir seçenek ekledi. Buradaki amaç ise, kullanıcıların yakınlarda kendilerine ait olmayan ve izleme için kullanılabilecek öğeleri bulmasını kolaylaştırmaktır.