Apple, iPhone Kullanıcılarına iOS 12'yi Tanıtmaya Başladı

'Apple cihazları kasıtlı olarak yavaşlatıyor' algısını kırmak için iOS 12'de performans iyileştirmelerine odaklanan Apple, gerçekleştirdiği tüm iyileştirmeleri İpuçları uygulaması ile iPhone ve iPad kullanıcılarına açıklıyor.

Apple, bir haftadan kısa süre içinde yeni iPhone modellerini tanıtacak. iPhone lansmanını takip eden haftada şirketin mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 12’nin de tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına yayınlanması bekleniyor. Çünkü ay sonuna kadar satışa sunulacak olan 2018 model iPhone iOS 12 ön yüklü olarak kutudan çıkacaklar.

iOS 12 tüm kullanıcılara yayınlanacak ama tüm iPhone ve iPad kullanıcıları iOS 12 ile ilgili tüm haberleri okumuş, tüm yeni özellikleri öğrenmiş Apple fanatikleri değil. Bu nedenle Apple, tüm iPhone ve iPad kullanıcıları iOS 12’nin özelliklerini öğrensin diye İpuçları uygulaması ile tüm iOS 11 yüklü cihazlara reklam vermeye başladı.

Söz konusu reklam bildirimleri, iOS 11 kullanıcılarına iOS 12’nin özelliklerini, iyileştirmelerini ve dahasını açıklıyor. Apple’ın üzerinde en çok durduğu konu ise performans. Şirket, WWDC 2018 sırasında iOS 12’nin ciddi performans iyileştirmeleri getireceğini belirtmişti. iOS 12 Beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, iddia edilen performans artışının doğru olduğunu oynaylamıştı.

iOS 12 ile birlikte gelecek bir diğer önemli yenilik ise gruplandırılmış bildirimler. Artık iPhone ve iPad kullanıcıları bildirim merkezinde aynı uygulamadan gelen bildirimleri tek bir bildirim kartı üzerinde görüntüleyecekler. Böylece bildirim merkezindeki kargaşa son bulmuş olacak. iOS 12 ile gelen Memoji özelliği ise iOS kullanıcılarının birer emoji karakteri olmalarını sağlayacak.