Ucuza iPhone Batarya Yenileme İşlemleri 31 Aralık'ta Bitiyor

Apple’ın, müşterilerinin gönlünü almak için başlattığı ve eski telefonlarda ucuza batarya değişimi gerçekleştirdiği dönem, 31 Aralık’ta sona erecek.

iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus veya X modellerinden birine sahipseniz, 79 dolardan 29 dolara inmiş olan batarya yenileme ücretlerinden faydalanmak için sadece bir ayınız kalmış demektir.

Eski modellerinde işlemcileri yavaşlatan ve müşterilerini kızdıran Apple, iPhone batarya yenilemelerinde 50 dolarlık bir indirim yaparak kullanıcılarının gönlünü almaya çalışmıştı. Bu kampanyanın bitişi ise 31 Aralık. Bugün itibariyle sadece 30 günlük bir süre kalmış durumda. Battery-Gate adlı skandaldan önce piyasada olan telefonlar bu indirimden faydalanabiliyordu.

Eski bataryalar zayıfladıkça, iPhone’ların işlemcilerine güç yettirememeye başlıyordu. Bu yüzden de telefonlar, tam güç kullanılmaları halinde kapanma problemi yaşıyordu. Bu problemi çözmek için cihazları yavaşlatmaya karar veren Apple, bu değişikliği sağlayan Peak Performance Capacity özelliğini iOS 10.2.1 güncellemesinde yayınlamıştı. Bu durumu kullanıcılarına haber vermeyen firma büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Durum daha sonra ortaya çıktığında ise böyle bir kampanyaya başvurmuşlardı.