Apple 3. parti tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin başka şirketlere olan bağımlılığı, cihazların fiyatlarını yükselttiği gibi kalitelerini de düşürmekte. Bu bağlamda Apple; cihazlarında kullandığı bileşenleri kendi üreterek (Apple halihazırda kendi CPU'sunu ve GPU'sunu üretmekte), dışa olan bağımlılığını azaltmayı ve kendisi bir tedarikçi olmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde Apple, internet sitesinde 10'dan fazla iş ilanı yayınlamıştı. San Diego'daki yazılım ve donanım mühendislerini işe alan teknoloji devi şirket, mühendisleri kablosuz bileşenler üzerine yoğunlaştırdı. Apple daha önce de kablosuz bileşenler üzerine çalışan aldı elbet ancak bu sefer işler farklı. Apple, LTE, 5G, Bluetooth ve milimetrik dalga teknolojisine oldukça hâkim mühendisleri işe aldı. Apple'ın bu nitelikte mühendisler araması, kendi modem yongasını üretmek için çalışmalara başladığını gösteriyor.

An itibariyle Apple, 2020'de piyasaya sürmeyi planladığı 5G destekli iPhone'ları için Intel ile ortak olarak çalışmakta. Silikon Vadisi devi şirket o zamana kadar kendi modemini üretmeyi başarabilirse, cihazlarında Intel'e bağımlılığından kurtularak artık modem konusunda da kendi kendine yetebilen bir şirket haline gelebilir. Ayrıca bu sayede Apple, iPhone'ların fiyatlarında bir düşüşe giderken, kâr marjını da artırabilir.