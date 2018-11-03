Apple, iPhone'ları Yavaşlatmaya Devam Ediyor Olabilir mi?

Geçtiğimiz senelerde telefonlarda kasıtlı yavaşlatma yapıldığını kabul eden Apple, bu tavrına devam ediyor olabilir mi?

Geçen yıl, Apple’ın pil ömrü biten telefonların performansını engellemeye yönelik hamlesi tartışma yaratmıştı. Apple’ın bu stratejiyi iPhone 8, 8 plus ve X’lerde de devam ettirdiğine yönelik haberler var.

Bu performans düşürme olayları ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayında gün yüzüne çıkmıştı. Bu haberlerden sonra Apple yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayarak performans sorununu halletmeye çalışmıştı. Apple, 10 milyonlarca iPhone kullanıcısına bu güncellemeyi gönderirken bir şeyi unutmuş olacak ki, bu da yeni güncellemeyi alan telefonların batarya ömrünün yine zarar görmesi.

Tüm bu karmaşadan sonra, Apple tüm endişeleri ve şikayetleri dikkate aldığını açıkladı. Bu karmaşanın çözümü için de batarya değişiminde fiyatlarda indirime gideceğini söyledi. Bu çözüm kapsamında iPhone 6 ve üstü modellerde, garanti kapsamı dışında olsa dahi, batarya ücretlerini 79 $’dan 29 $’a indirdiğini açıkladı. Türkiye’de de bu değişim için 120 TL’lik bir indirime gitmişti.

iPhone 8, 8 Plus ve X’a dair bir kongrede yeni performans yönetim sistemi ile birlikte beklenmedik kapanmalara ve güç kesilmelerine yönelik donanım güncellemeleri yapıldığı söylenmişti. Bir teknik destek sayfasında ise farklı bir performans yönetim sisteminin, beklenmedik kapanmalar ve güç kesilmeleri konusunda daha etkili olduğu iddia edildi. Daha sonra aynı sayfa bu açıklamasını geri çekti.

iPhone 8’inizde bir yavaşlama hissediyorsanız Ayarlar – Pil – Pil Sağlığı menüsünde En Yüksek Performans Yeteneği altında iPhone Performansınız Azaltılıyor yazıyorsa telefonunuzun beklenmedik kapanmalara karşı yavaşlatılıyor demektir. Devre Dışı Bırak’a tıklayarak bu özelliği pasif hale getirebilirsiniz.