Apple, iPhone'ların Fazla Pahalı Olduğunu Kabul Etti

Ülkelerin ekonomik durumları nedeni ile iPhone satışlarının düştüğünü açıklayan Tim Cook, bir anlamda iPhone fiyatlarının yüksek olduğunu da kabul etmiş oldu. Peki Apple, iPhone satışlarını artırmak için bundan sonra ne yapabilir?

Apple CEO’su Tim Cook, yatırımcılara gönderdiği bir mektup ile 2019 yılı birinci mali çeyrek için gelir tahminlerini aşağı çektiklerini belirtirken, bu durumun temel nedeninin gelişmekte olan pazarlardaki ekonomik sıkıntı ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de GSYİH’nın büyüme hızının düşmesi olduğunu söyledi.

Tim Cook’un bu açıklaması, bir anlamda Apple ürünlerinin pahalı olduklarını kabul eder nitelikte. Zira Cook, iPhone satışlarının düşmesinden ülkelerin ekonomik durumlarını sorumlu tutuyor. Bu da ‘‘iPhone’lar insanların satın almak isteyeceklerinden çok daha pahalı’’ demenin kibarcası oluyor.

Tim Cook’un iPhone satışlarını en çok etkileyen pazar olarak gördüğü Çin’de Oppo, Vivo, Huawei gibi şirketler oldukça başarılı akıllı telefonlar tanıtıyorlar. Üstelik bu cihazlar, iPhone’lar ile karşılaştırıldığında çok daha uygun fiyatlı kalıyor. Buna Çin-ABD arasındaki siyasi gerilimi de ekleyince Apple, Çin’de bir ‘yabancı’ olarak görülmeye başlanıyor.

Üstelik bu durum Çin ile de sınırlı kalmıyor. Bir Hintli’nin iPhone Xs satın alması için 1400 doları gözden çıkarması gerekiyor. Keza yine Türkiye’de de bir iPhone satın almak için yaklaşık 1800 dolar ücret ödememiz gerekiyor. Akla direkt vergiler gelebilir ancak ABD’de iPhone Xs ile aynı fiyata satılan Galaxy Note9, Türkiye’de 1000 doların altına temin edilebiliyor.

Daha da önemlisi artık Apple hayranları da yeni iPhone modellerine ilgi duymuyor. Fiyatların sürekli olarak artması, kullanıcıların cihazlarını yenilemek yerine bataryalarını değiştirip daha uzun süre kullanmalarına neden oluyor. iOS 12 ile birlikte eski iPhone modellerinin performans artışı yaşaması ise bu durumu körüklüyor.

Apple, iCloud, Apple Music ve daha pek çok servisi ile tüketicilere kaliteli hizmet vermeye devam ediyor olsa da şirketin bir numaralı gelir kaynağı daima donanım oldu. Son birkaç yıldır şirket, donanımsal açıdan devrimsel hiçbir yenilik getirmezken; iPhone fiyatlarını sürekli olarak artırmaya devam etti.

Apple kullanıcıları 3.5mm kulaklık girişinden, Touch ID’den ve ana ekran tuşundan oldukça memnundu. Fakat Apple, kademeli olarak tüm bunları kaldırdı. iPhone X, ince çerçeveli tasarımı ile ‘Apple kullanıcıları’ için ciddi bir yenilik olmuş olsa da Oppo, Vivo gibi şirketlerin tamamen çerçevesiz akıllı telefonları, iPhone X’u şık bir telefon olmaktan uzaklaştırıyor.

Sonuca bakmak gerekirse; Apple’ın yeniden parlak günlerine dönmek için ne yapması gerekiyor? iPhone fiyatlarını düşürebilir; ancak bu durumda mali durumu toparlamak için daha fazla birim satmak zorunda kalacaktır. Muhteşem donanım iyileştirmelerine sahip 2019 model iPhone’lar? İşte tüketicilerin beklediği tam olarak bu.

Apple, bundan sonraki adımlarını tüketicileri cezbedecek, ancak fiyatıyla da ürkütmeyecek iPhone modelleri geliştirecek şekilde atmak zorunda. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, çerçevesiz ekranlı tasarımlar, 3.5mm kulaklık girişinin geri gelmesi gibi iyileştirmeler, tüketicilerin akla ilk gelen beklentileri olabilir. Ancak 3.5mm kulaklık girişinin geri gelmesi kalıcı olarak, çerçevesiz ekranlı tasarıma geçilmesi ise en azından bu yıl için mümkün görünmüyor.