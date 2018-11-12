Dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, parça tedarik masraflarını düşürmek için 2019 model iPhone'larda iki anten teknolojisini birleştirecek.

Daha önce paylaştığı notlar ile iPhone’lara gelecek yeni özelliklerden aylar öncesinden haberdar olmamızı sağlayan dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo, 2019 model iPhone’lar hakkında yeni bir not paylaştı. Nota göre 2019 model iPhone’lar, yeni bir anten teknolojisi kombinasyonuna sahip olacaklar.

Nota göre Apple, Sıvı Kristal Polimer (LCP) anten teknolojisinden uzaklaşarak bu teknolojiyi Değiştirilmiş PI (MPI) teknolojisi ile kombine ederek farklı bir teknoloji ortaya çıkaracak. Apple’ın bu değişikliği gerçekleştirmesindeki en büyük neden ise cihaz maliyetlerini, dolayısı ile fiyatlarını düşürmek olacak.

Sıvı Kristal Polimer (LCP) anten üretiminin son derece karmaşık bir süreç olmasından dolayı tedarikçi sayısı oldukça az. Bu nedenle Apple’ın elinde fiyat pazarlığı yapmak için koz olmuyor. Ancak Apple’ın beş farklı tedarikçiden MPI anten tedarik etmesi, tek bir tedarikçiye olan bağımlılığı ortadan kaldıracak ve bir pazarlık söz konusu olabilecek.

Kuo’ya göre MPI anten teknolojisi, gelişmiş florür formülü sayesinde LCP antenler kadar yüksek performans sağlayabilir. Kuo’nun notuna göre 2019 model iPhone’lar dört MPI, iki LCP antene sahip olacak. Açıklamaya göre hem LCP hem de MPI antenler şirketin 5G destekli iPhone’ları için de yol açmış olacak.