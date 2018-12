Apple, iPhone'u Çin'de Yasaklatmak Üzere Olan Özelliği Kaldı

Apple, ünlü yonga seti üreticisi Qualcomm ile tabir-i caizse papaz olmak üzereyken, telif davası konusu olan küçük bir özelliği güncelleme ile yok etti.

Geçtiğimiz hafta Apple tarafından duyurusu gerçekleştirilen ve Çin'deki satışların durdurulmasına kadar gitmek üzere olan değişikliği en sonunda yaptı. Qualcomm'un bir süredir Apple'a kendisine ait iki konuda manifesto yolladığı biliniyordu: Uygulama yönetimi ve uygulamaların kapanma animasyonu.

Oldukça minik iki konu olmasına rağmen Apple için bir felakete sürüklenmek üzere olan mevzu şimdilik çözülmüşe benziyor. Son gelen iOS güncellemesi ile belki de kullanıcıların fark etmekte dahi zorlanacağı bir değişiklik yapıldı. Buna göre uygulamaları görev penceresi üzerinden zorla kapattığınızda açık olan uygulama artık aşağı doğru kayarak değil, ekrandan yok olarak kapanacak.

Her ne kadar göze küçük bir olaymış gibi gelse de büyük şirketlerin bu tür konularda hiç şakası yok. iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X satışlarının yasaklanmasına kadar gitmek üzere olan süreç böylece bir miktar tatlıya bağlandı. Konuyla ilgili yaşanacak gelişmelerin takipçisi olacağız.