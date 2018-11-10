Apple Mevcut Cihazlarındaki Donanım Sorunlarını Kabul Etti

Apple, iPhone X ve 13 inçlik MacBook Pro cihazlarındaki donanım sorunlarını kabul etti ve ücretsiz servis desteği vereceğini söyledi.

Cuma günü Apple iPhone X ve 13 inçlik MacBook Pro’da donanım hatası olduğunu açıkladı. Apple, bazı iPhone X’lardaki ekranların dokunmatikle ilgili sorunlara sahip olduğunu bildirdi. Bu sorunlar:

- Ekranın tamamının ya da bir kısmının kullanıcının dokunmalarına tepki vermemesi

- Ekrana dokunulmasa bile ekranda hareketlenmeler olması

Şirket, iPhone X kullanıcılarının Apple Hizmet Sağlayıcılarında ücretsiz olarak ekran değişikliği sağlayabileceklerini duyurdu.

Birçok iPhone X kullanıcısı online olarak dokunmatik ekran ile yaşadığı sorunlardan şikayetçi durumdaydı. Ayrıca ilginç bir şekilde iPhone X, iPhone Xs ve Xs Max’in gelişi sebebiyle bir yıldan az bir süre için piyasada kaldı.

Benzer bir sorun 2016 yılında iPhone 6 Plus’ta da görülmüştü ancak Apple bu sorundan şikâyetçi müşterilerinin ekranını düzeltmek için 149 dolar talep etmişti.

Apple ayrıca 2017 yılının Haziran ayı ile 2018 yılının Haziran ayı arasında satılan 13 inçlik MacBook Pro’larda veri kaybı ya da aygıt hatasına sebep olabilecek bir sorun olduğunu kabul etti.

Şirket, iPhone X’larda olduğu gibi sorunlu bilgisayarları ücretsiz olarak tamir edeceğini belirtti.