Apple iPhone XR'ın Sevkiyatları Düşüşe Geçti

Apple'ın büyük beklentiler içinde bütçe modeli olarak iPhone XR'ı tanıtmasından sonra talep gelmemesi, Apple için oldukça beklenmedik bir hamle oldu.

Apple'ın Ekim ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri arasında en düşük fiyata sahip olan iPhone XR'a beklenen talebin gelmemesi, Apple'ı zor duruma sokuyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre; Apple'ın mevcut iPhone sevkiyatı 2019'un ilk çeyreğinde %20'lik düşüş yaşayacak. Aynı zamanda Kuo, Apple'ın 2019'un ilk çeyreğinde 38-42 milyon arası iPhone satışı yapmasını bekliyor zirâ normal şartlarda Apple'ın aynı dönemde, 47-52 milyon arası iPhone satışı yapması gerekiyordu.

Tahminlerinde yüksek doğruluk oranı bulunan analist Kuo; 2019'un ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek iPhone XR sevkiyatlarının ise, 20-25 milyon yerine, 15-20 milyon arasında olmasını bekliyor. Apple'ın 2018 yılında toplamda yapmış olduğu iPhone sevkiyatının 205-210 milyon arasında olduğu ancak 2019 yılında yapacağı toplam sevkiyatın %10 gibi bir düşüşle 188-194 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor.

iPhone XR'ın satışlarında artışa gidebilmek için Apple, reklamsal bütün stratejilerin üzerinden geçiyor. Apple'ın iPhone XR'da çuvallamış olması, sadece Apple'ı değil, teknoloji sektörünü de oldukça olumsuz etkiliyor. Apple'ın ne kadar kâr elde ettiğini 2019'un Mayıs ayında açıklaması bekleniyor. Bu tarihten sonra iPhone XR'ın ne kadar satış yaptığını net bir şekilde sizlerle paylaşabiliyor olacağız.