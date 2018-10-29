12 Eylül'de tanıtılan yeni iPhone modellerinden iPhone XR, satışa çıktığı ilk haftada 9 milyon adet sattı.

Apple Eylül 2018 lansmanı ile tanıtılan iPhone'lar, kullanıcılar tarafından oldukça büyük ilgiyle karşılandı. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR'ı tanıtan Apple, tanıttığı cihazlarla oldukça büyük başarılar elde edecek gibi gözüküyor. Apple'ın bütçe telefonu iPhone XR'ı; iPhone Xs ve Xs Max'den daha sonra satışa çıkarması ise Xs ve Xs Max'in daha çok satılması için bir taktik olarak görülüyor.

Rosenblatt Securities'den analist Jun Zhang'in açıkladığı istatistiklere göre Apple, bütçe telefonu iPhone XR'ı satışa çıkardığı ilk hafta içerisinde 9 milyonun üzerinde sattı. Analist Zhang, Apple iPhone XR'ın ilk hafta bitiminde 10 milyon, kasım ve aralık ayları toplamı 90 milyon satış yapmasını bekliyordu. İlk hafta bitiminde iPhone XR'ın satışı 9 milyonda kalınca analist Jun Zhang, kasım ve aralık ayları için toplam XR satış tahminini de 88 milyona düşürdü.

Analist Zhang'in yılbaşına kadar Apple'ın kendi rekorunu kıracağına dair büyük bir beklentisi var. Apple'ın 30 Ekim'de tanıtması beklenen yeni iPad Pro ve Macbook modelleri sayesinde, yeni iPhone'ların daha yüksek satış fiyatına sahip olmasıyla analist Zhang, Apple'ın 91 milyar dolardan daha yüksek bir gelir elde edeceğini tahmin ediyor.