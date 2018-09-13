Apple, iPhone XS ve XS Max'e Çift Hat Desteği Getirdi

Bu akşam Apple Lansmanı'nda tanıtılan iPhone XS ve XS Max modellerinin çift sim kart destekleyeceği de belirtilen özellikler arasındaydı.

Apple, yeni iPhone'unuz ile sizlere içinizdeki ikilemi benimseme olanağı veriyor. Çarşamba günkü Apple sunumunda şirket, iPhone’un artık çift SIM kart destekleyeceğini duyurdu. iPhone XS ve iPhone XS Max’ın ikisi de çift SIM kullanmaya olanak sağlayacak.

Bu değişiklik, aynı telefon içinde iki farklı telefon numaranızın olmasını ve iki farklı operatör kullanmanızı sağlayacak. Her ne kadar kulağa bir şeyler gizliyormuşsunuz gibi gelse de, iş telefonunuz ve kişisel telefonunuzun aynı cihazda olmasını istiyorsanız fazlasıyla kullanışlı olacak. Bir arama sırasında bu aramanın hangi hattınıza geldiğini görebileceksiniz, böylece siz tatilde iken iş için arandığınızda görmezden gelebileceksiniz.

Çift SIM ile birlikte, Apple’ın yeni iPhone’ları eSIM’e de sahip olacak, bunun anlamı eğer operatör değişikliği yapmak isterseniz SIM kartınızı fiziksel olarak çıkartıp değiştirmenize gerek kalmayacak olması.