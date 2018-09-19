Apple, İrlanda’ya olan ve 2003-2014 yıllarını kapsayan vergi borcunu nihayetinde faizi ile birlikte ödedi.

Bundan uzun bir süre önce Apple ile İrlanda arasında kurulan ve ‘Sevgili Anlaşması’ olarak adlandırılan anlaşmaya, 2016 yılında Avrupa Birliği’nden itiraz gelmişti. Böyle bir vergi avantajının haksız olduğunu belirten Avrupa Birliği, durumun şirkete haksız avantaj sağladığını söyleyerek, Apple’ın İrlanda’ya olan vergi borcunu ödemesini istedi.

2003-2014 yıllarını kapsayan vergi borcu, aradan geçen süre de hesaba katılarak tazminatı ile birlikte ödendi. Ancak İrlanda şu an için böylesine büyük bir meblağı kabul etmiyor. Alınan karara karşı duran İrlanda hükumeti, kararın iptal edilmesini ve Apple’ın ücreti geri almasını talep ediyor. Bu sebeple de 13.2 milyar avroluk vergi ücreti, şu an için emanet hesabında durduruluyor.

Aslına bakıldığında Apple’ın ödediği para 13.2 milyar avro ile de sınırlı değil. Yukarıda da belirttiğimiz üzere aradan geçen süre verginin ödenmeyen faizlerinin oluşmasına da yol açtı. Bu da Apple’ın İrlanda’ya 1.2 milyar avro daha fazla ücret ödediği anlamına geliyor. Toplamda 14.4 milyar avroluk vergi borcu sonuçta kimin kasasına girecek bilinmez ancak Apple üzerine düşeni yaptı ve Avrupa Birliği’nin kararını uyguladı.