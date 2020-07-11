Apple’ın en büyük iş ortaklarından bir tanesi olan Tayvan merkezli Foxconn, Hindistan’a 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Tabii bu, aynı zamanda Apple’ın da direksiyonu Hindistan’a kırabileceği anlamına geliyor.

Apple’ın iş ortaklarından Foxconn, Hindistan’a 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor ki bu, Apple’ın da direksiyonu Hindistan’a doğru kırabileceği anlamına geliyor. Tayvan merkezli fason üretici, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde hâlihazırda var olan tesisini genişletmeyi düşünüyor. Tabii bu durum, bu senenin başlarında planlanan, üretimi Çin dışına taşımanın da parçalarından bir tanesi.

Gizchina’nın Reuters’e dayandırdığı haberine göre plan, iPhone üretiminin bir kısmını Çin dışına taşımak. Şirket tarafından böyle bir hamlenin yapılmasının arkasında Çin ve ABD arasında süren ticaret savaşına ek olarak koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinin bozulması da bulunuyor.

Hindistan’da daha çok iPhone modeli birleştirilecek

Reuters’e konuşan kaynaklar, Apple’ın Foxconn'dan iPhone üretiminin bir kısmını Çin dışına taşımasını istediğini aktardı. Bunu takiben de Foxconn’dan 1 milyar dolarlık bir yatırım geldi. Kaynaklardan bir tanesine göre bu yatırım, 6 bin kişilik bir iş imkânı da yaratacak.

Apple ve Foxconn, bu konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak Reuters’e konuşan kaynaklar, bu hamleyle birlikte Foxconn ve Apple’ın iPhone XR ve iPhone SE’ye ek olarak diğer iPhone modellerini de Hindistan’da birleştireceğini söyledi.

Apple, kendisi ‘premium’ bir marka olsa da Hindistan’da temel iPhone varyantları olan SE, XR ve 11 gibi modelleri rekabetçi fiyatlarla satışa sunuyor. Şirket, yüksek modellerinde gümrük vergileriyle karşılaşıyor ve bu da belli bölgelerdeki satışlarının kısıtlanmasına neden oluyor.

Apple, bu gibi sebeplerden ötürü Hindistan’daki telefon satışlarının yalnızca %1 ile %2’lik kısmını oluşturabiliyor. Tabii şirketin, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde bu kadar düşük pazar payına sahip olmasının arkasında daha ucuz fiyat etiketleriyle satışlar yapan Samsung, OnePlus ve Xiaomi gibi rakipleri de yatıyor.