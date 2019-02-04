Beta programına hız kesmeden devam eden Apple, işletim sistemlerinin yeniliklerle dolu ikinci beta sürümlerini yayınladı.

Beta programları ile işletim sistemi yazılımlarını son kullanıcıya yayınlamadan önce hatalarını gideren Apple, bu sayede daha stabil bir kullanım deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Bugün ise Apple; iOS 12.2, watchOS 5.2, macOS Mojave 10.14.4 ve tvOS 12.2 işletim sistemi sürümlerinin ikinci betalarını geliştiriciler için yayınladı.

Apple iOS 12.2'nin 2. betası ile Animoji'ye; Zürafa, Köpekbalığı, Baykuş ve Domuz olmak üzere toplamda 4 hayvan daha eklendi. Mesajlaşmaları oldukça eğlenceli bir hâle getiren Animoji hayvanlarının daha da çeşitlenmesi, kullanıcıların hislerini ve anlatmak istediklerini daha başarılı bir şekilde karşı tarafa iletmelerine olanak tanıyacaktır.

Hatırlayacağınız üzere Apple iOS 12.2'nin ilk betası ile HomeKit TV desteği, Apple News'in Kanada'da kullanılabilmesi, Haritalar'da havanın kalitesi, Apple Pay için yenilikler ve birçok performans iyileştirmesini iOS işletim sistemine getirmişti. Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye gelen "güvenli HTTPS bağlantısı kullanılmadığında kullanıcının uyarılması" özelliği 1. betayı deneyimleyen kişileri oldukça memnun etmişti.