ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından en çok etkilenen firmalardan bir tanesi de Apple. Birçok ürününün üretimini Çin’de gerçekleştiren Apple, ithal ürünlere konulan tarifelerden de oldukça etkileniyor. Bu sorundan kurtulmak isteyen şirket, bazı ürünleri için tarifeden muafiyet istiyor.

1 Eylül’den önce Apple, Trump yönetiminin ABD’ye Çin’den ithal edilen ürünlere koyduğu ithalat vergisinden çok fazla etkilenmiyordu. Bazı durumlarda ise iPhone ve iPad’ler verginin konusu olabiliyordu, bu ürünler ABD’de tasarlanmış olsa bile Çin’de birleştiriliyordu.

ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkide ABD’nin uzun yıllardır ticaret açığı bulunuyordu. Amerikalıların harcanabilir kişisel geliri, Çinlilere göre daha fazla olduğu için Çin’den daha fazla miktarda ürün alabiliyorlardı, Çin’de ise durum tersi şekilde işliyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise birçok ekonomist karşı çıksa da Çin ile aralarındaki ticaret açığını eşitlemek istiyordu.

Ticaret açığını azaltmak isteyen Trump, Çin’e karşı bir ticaret savaşı başlattı ve Çin’den gelen ürünlerin vergisini artıracağını duyurdu. ABD Başkanı, bu vergiler sayesinde Çin’in ABD hazinesine milyonlarca dolar aktarmak zorunda kalacağını düşünüyordu. Ancak bunun doğru olduğunu söylemek pek mümkün değil.

İthalat vergisi tariflerini ABD’li şirketler ödüyor. Yani firmalar bu vergilerin hepsini ya da bir kısmını ödüyor, dengeyi korumak adına da fiyatları yükselterek bunu müşteriye yansıtıyorlar. Apple ise bu vergileri kendi içerisinde hallederek ürün fiyatlarının aynı kalmasını sağlıyor.

Apple ürünleri ve ithalat vergisi

1 Eylül’de bir dizi Çin ürünü daha vergi tarifelerinin konusu oldu. Bu yeni ithalat vergilerinin içerisinde Apple Watch ve kablosuz Bluetooth kulaklık AirPods da bulunuyordu. Bu iki ürün, kendi kategorilerinde lider konumda bulunuyor. Dolayısıyla bu iki ürünün başarısı Apple’a da olumlu yansıyor. Şirket, bu hafta yayınladığı raporda giyilebilir teknoloji gelirlerinin, senenin dördüncü mali çeyreğinde bir önceki seneye göre %54 arttığını açıkladı.

Bloomberg’de bugün yayınlanan bir habere göre Apple, ABD Ticaret Temsilcileri Ofisi’ne, 11 Apple ürününe uygulanan %15’lik tarifeden muafiyet için başvuruda bulundu. Apple’ın muafiyet istediği ürünler arasında Apple Watch, kablosuz AirPods / Beats ve şarj kutusu, batarya ve akıllı batarya kutusu gibi iPhone parçaları gibi ürünler bulunuyor.

Apple, yaptığı başvuruda Çin dışında bir kaynak bulamayacağını dile getirdi. Verilecek kararda tariflerin, şirkete ve ABD’ye sert ekonomik zararlar verip vermeyeceği göz önünde bulunduruluyor. Tarifelerden daha önce de canı yanan Apple, geçtiğimiz ay Mac Pro bilgisayarlarını Auistin’de üreteceğini duyurmuştu.

Çin ile ilgili bu sorunlardan ve tarifelerden kurtulmak isteyen Apple, iPhone üretiminin bir kısmını Çin dışına taşımayı düşünüyor. Şirketin değerlendirdiği ülkeler arasında Hindistan ve Vietnam gibi ülkeler bulunuyor. Şirket, ayrıca sınırlı sayıdaki iPhone üretimini ise Hindistan’a kaydırmış durumda.