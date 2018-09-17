Geçtiğimiz günlerde bir Apple kullanıcısı, iTunes kitaplığında bulunan ve satın alınmış bazı filmlerin ortadan kaybolduğunu fark ederek konuyla ilgili bir tweet atmıştı.

Anders G da Silva isimli Apple kullanıcısı, iTunes kitaplığından satın aldığı bazı filmlerin eksildiğini fark etti ve Apple'a bir tweet attı. Twitter'da dikkat çeken konu, çok da uzun bir süre geçmeden Apple'ın destek ekibi tarafından yanıtlandı. Ancak Anders G da Silva, aldığı yanıttan pek de memnun değil çünkü filmlerini geri alamayacak.

Silva, kısa süre önce Avustralya'dan Kanada'ya taşınmış ve Apple destek ekibi, filmlerin aniden kitaplıktan kaybolmasının sebebinin bu olduğunu söylüyor. iTunes Store'un ülkesinin değişmesi ve bazı içeriklerin Kanada'da kullanılabilir olmaması sebebiyle yaşanan bu sorunun çözümü olarak da Apple, kullanıcısına iki film kiralamak için kullanabileceği 5.99 dolarlık iTunes bakiyesi hediye etmiş.

Aslında durum son derece normal görünüyor çünkü pek çok içerik hem AppStore'da hem de iTunes Store'da ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor ve her içeriğe dünyanın her yerinden ulaşmak mümkün değil. Ancak mağazaların ülke seçeneği değiştirilebilir durumda ve kullanıcılar bu sayede ülkelerinde kullanımda olmayan içerikleri kullanabiliyor. Bu yüzden de Silva'nın memnuniyetsizliğinin çok da geçerli olmadığını söylemek sanırım yanlış olmaz.