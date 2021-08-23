Resmi olmayan bir araştırmaya göre Apple'da çalışan kadınlar, erkeklerden ortalama %6 daha az para kazanıyor. Araştırmayı firmanın yazılım mühendislerinden birinin yaptığı açıklandı.

İş yaşamında kadınların karşılaştıkları farklı zorluklar bulunuyor. Bunların en bilinen iki örneği ise cinsiyet eşitsizliği ve cam tavan adı verilen iki olgu. Bunlardan cinsiyet eşitsizliği kadınlara eşit işe daha az ücret ödenen durumları, cam tavan ise kadınların sırf kadın oldukları için belli seviyelerin üzerinde görevlendirilmeleri ihtimalinin daha düşük olmasını açıklamakta kullanılıyor.

Daha önce cinsiyet eşitsizliği üzerine dışarıdan yapılan araştırmaları engelleyen Apple, bu duruma gerekçe olarak da çalışanlar hakkında hassas bilgilerin toplanıyor olmasını göstermişti. Firmanın yazılım mühendislerinden Cher Scarlett ise araştırmasını tamamlamayı başardı.

Kadınların erkeklerden %6 daha az kazandığı iddia ediliyor:

Araştırmaya göre Apple'da çalışan kadınlar, erkeklerden yaklaşık %6 daha az para kazanıyor. ABD'deki pek çok teknoloji şirketi gibi Apple'ın da merkezi San Francisco'da Bay Area adı verilen bölgede yer alıyor. Bölgedeki cinsiyet eşitsizliği ise ortalamada %5 civarında.

Öte yandan bu araştırmanın bilimsel olup olmadığı da tartışmalı. Zira araştırmaya yalnızca 2000 kişi ile yapıldı ve bu kişilerin bazı önyargılarla yaklaştıkları ortaya çıktı. Yine de Apple CEO'su Tim Cook'un 2016 yılında yaptığı açıklamada şirket içinde kadınların ve erkeklerin arasındaki farkın kapatılması için çalıştıklarını belirtmişti.

Üst seviye yönetimde de farklılık az:

Araştırmanın bir başka sonucu da firma içerisinde daha fazla gelir elde eden pozisyonlarda kadınlar, azınlıklar ya da LGBTİ bireylerin daha az yer aldıkları oldu. Yakın zamanda yazılım mühendislerinden ve araştırmacılardan oluşan bir grubun, yaptıkları çalışmanın sonuçlarını Apple yönetimine ileteceği de belirtildi.

Araştırmada 1400 teknik pozisyon, iş seviyesine, cinsiyete ve etnik kökene göre sınıflandırıldı. Sonrasında da herhangi bir iş için medyan ödeme miktarı belirlendi ve ona göre analiz yapıldı. Bu analizler de bahsi geçen farkları ortaya çıkarmış oldu. Apple ise yaptığı açıklamada çalışanların maaşlarının kendi şirketlerindeki maaşlara göre belirlendiğini ve eşitliğe önem verdiklerini ifade etti.